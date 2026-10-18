Anuncia Mara Lezama nuevas rutas y más vuelos internacionales hacia el Caribe Mexicano en temporada invernal

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CANCÚN.- Los aeropuertos de Cancún y Tulum incorporarán rutas y frecuencias nacionales e internacionales durante la temporada invernal, con operaciones programadas entre octubre de 2026 y enero de 2027, anunció la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa.

La ampliación conectará al Caribe Mexicano con ciudades de Canadá, Estados Unidos y Europa, además de sumar opciones de traslado desde Acapulco y Los Cabos. Entre las aerolíneas participantes figuran Air Canada, Air Transat, Flair, Porter, Breeze, Air France, Neos, Viva Aerobus, Volaris y WestJet.

En Cancún, la programación desde Canadá incluirá cuatro vuelos semanales de Air Canada desde Calgary, a partir del 11 de diciembre, y una frecuencia semanal de Air Transat desde Fredericton, desde el 16 de diciembre.

Ese mismo 16 de diciembre, Flair comenzará a operar tres vuelos semanales desde Edmonton y tres desde Montreal. La compañía también ofrecerá cuatro frecuencias semanales desde Calgary a partir del 17 de diciembre. Porter enlazará Halifax con Cancún mediante tres vuelos por semana desde el 18 de diciembre, mientras Air Transat tendrá una frecuencia semanal desde Windsor a partir del 19 de diciembre.

Desde Estados Unidos, Breeze incorporará tres conexiones hacia Cancún: Tampa, con dos vuelos semanales desde el 19 de diciembre; Pittsburgh, con tres a partir del 7 de enero de 2027, y Richmond, con dos desde el 8 de enero de 2027.

Para el mercado europeo, la programación contempló tres vuelos semanales de Air France en la ruta París–Cancún desde el 13 de octubre, así como una frecuencia semanal de Neos desde Verona a partir del 22 de diciembre.

Las nuevas opciones nacionales hacia Cancún serán operadas por Viva Aerobus y Volaris. La primera conectará Acapulco con dos vuelos semanales desde el 3 de noviembre; la segunda enlazará Los Cabos con tres frecuencias por semana a partir del 1 de diciembre.

En el Aeropuerto Internacional de Tulum, el crecimiento se concentrará principalmente en el mercado canadiense. Desde Montreal, Air Transat ofrecerá un vuelo semanal a partir del 25 de octubre y Air Canada incorporará una frecuencia semanal desde el 29 de octubre.

La conexión Toronto–Tulum contará con un vuelo semanal de Air Canada a partir del 25 de octubre y dos de WestJet desde el 31 de octubre. También se anunciaron dos frecuencias semanales desde Calgary, a partir del 29 de octubre, y una desde Quebec, desde el 25 de octubre.

A estas operaciones se sumará la ruta Newark–Tulum, desde Estados Unidos, con dos vuelos semanales a partir del 17 de diciembre.

Mara Lezama señaló que el fortalecimiento de los enlaces con mercados turísticos estratégicos busca atraer más visitantes al Caribe Mexicano, al que se refirió como la Capital Mundial de las Vacaciones, y generar mayor prosperidad compartida para las familias quintanarroenses.

La gobernadora destacó que una mayor llegada de turistas representa oportunidades para los servicios de hospedaje y transporte, los comercios y los pequeños negocios vinculados con la actividad turística.

“Más vuelos, más visitantes y más prosperidad para las familias quintanarroenses”, expresó.