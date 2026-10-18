DIF Playa del Carmen fortalece la prevención del cáncer de mama

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PLAYA DEL CARMEN.- Como parte de las acciones que impulsa el gobierno de la presidenta municipal, Estefanía Mercado, para fortalecer la salud, el bienestar y la atención integral de las mujeres, el Sistema DIF Playa del Carmen llevó a cabo el Desayuno Rosa 2026, bajo el lema “La prevención nos une”, una iniciativa con causa destinada a recaudar fondos para facilitar el acceso a estudios médicos y promover la detección oportuna del cáncer de mama.

Durante el evento, el presidente honorario del DIF Playa del Carmen, Eduardo Asencio, destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil para impulsar acciones que contribuyan a la prevención de esta enfermedad y permitan brindar atención y acompañamiento a quienes más lo necesitan.

Asimismo, agradeció la participación y generosidad de empresarios, organizaciones civiles, fundaciones, voluntarios y ciudadanos que se sumaron a esta iniciativa, reconociendo su compromiso con las causas sociales que benefician a las familias del municipio.

“El DIF no se fortalece solamente con el trabajo de una institución, sino con el corazón y el compromiso de toda una comunidad”, expresó.

Eduardo Asencio señaló que el Desayuno Rosa representa una oportunidad para fortalecer la conciencia social sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama, así como para transformar la solidaridad de la ciudadanía en apoyos concretos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las mujeres.

“Detrás de cada apoyo hay una historia, una familia y una mujer que merece saber que no está sola”, manifestó, al reiterar el compromiso del organismo de continuar brindando atención y acompañamiento a quienes enfrentan un diagnóstico de esta enfermedad.

Los recursos recaudados durante esta actividad serán destinados al Programa de Prevención del Cáncer de Mama del DIF Playa del Carmen, mediante el cual se apoyará la realización de mastografías y ultrasonidos mamarios gratuitos, además de fortalecer los servicios de orientación, atención y acompañamiento a las mujeres que lo requieran.

Por su parte, la directora general del DIF Playa del Carmen, Deyanira Martínez, destacó que estas acciones forman parte del trabajo permanente que realiza el organismo para fortalecer los servicios de prevención y atención a la salud, mediante programas que permitan acercar estudios médicos y acompañamiento a las mujeres, especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado empresa Red Ambiental realizó la donación de prótesis mamarias y brasieres postoperatorios, con el objetivo de contribuir al bienestar y la recuperación de mujeres que han enfrentado un proceso a causa del cáncer de mama, fortaleciendo así el acompañamiento integral que brinda el DIF Playa del Carmen.