Sheinbaum afirma que hay recursos para salud y atribuye deficiencias a procesos sin modernizar

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MÉRIDA.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este sábado en Umán, Yucatán, una transformación de los procesos del sistema público de salud para atender problemas en la distribución de medicamentos, la atención hospitalaria y la disponibilidad de especialistas.

Durante un acto de entrega de viviendas, la mandataria sostuvo que las deficiencias no obedecían a una falta de presupuesto, sino, en parte, a procedimientos que llevaban hasta 60 años sin modernizarse.

“No faltan recursos, no falta el recurso económico”, afirmó. Para corregir esas dificultades, informó que conformó un equipo encargado de transformar los procesos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar, que atiende a personas sin seguridad social.

Como ejemplo de los problemas detectados durante sus recorridos por hospitales, mencionó medicamentos que permanecían almacenados sin llegar a los pacientes y suministros enviados a unidades que no los necesitaban, con obstáculos administrativos para trasladarlos a otras instalaciones.

Sheinbaum también relató que el viernes sostuvo una reunión de aproximadamente tres horas con directores de 13 hospitales de Quintana Roo. Los responsables de esas unidades le señalaron que la falta de especialistas dificultaba mantener en funcionamiento los quirófanos.

Entre las medidas planteadas, propuso utilizar herramientas digitales para agilizar los trámites y aseguró que continuará las visitas sin previo aviso a centros de salud para conocer las opiniones de pacientes y personal médico.

Los anuncios ocurrieron mientras su Gobierno negociaba mejoras salariales y laborales con trabajadores del IMSS, quienes el miércoles rechazaron una propuesta de incremento global de 6.8 por ciento, compuesta por 2.9 por ciento al salario y 3.9 por ciento en prestaciones.

Además del ajuste salarial, los inconformes exigieron mejores condiciones laborales, personal suficiente y abasto de medicamentos. El Gobierno examinaba también la regularización de plazas y otras peticiones.

Al ser consultada sobre la continuidad de Zoé Robledo al frente del IMSS, la presidenta evitó responder directamente y señaló la necesidad de “resolver el asunto del aumento salarial y de algunas demandas que tienen los médicos”.

Aclaró que sus recorridos por hospitales del IMSS Bienestar habían sido programados antes de las manifestaciones y adelantó que el lunes presentará un balance de las visitas durante su conferencia matutina.

Para Yucatán, anunció nuevas contrataciones de especialistas, enfermeras y paramédicos destinados al Hospital General Dr. Agustín O’Horán y otras unidades. También mencionó planes para otorgar plazas definitivas a trabajadores temporales e incorporar a médicos yucatecos que laboraban en otros estados.

En materia de formación profesional, reiteró su compromiso de abrir en Umán un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos con las carreras de medicina y enfermería. Indicó que enviará a la rectora para avanzar en el proyecto.