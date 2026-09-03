Apagones dejan pérdidas de hasta 50% a restaurantes de Chetumal: Canirac

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CHETUMAL.- Los recientes apagones registrados en Chetumal provocaron pérdidas de entre 11 y 50 por ciento en los ingresos promedio de restaurantes afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), de acuerdo con reportes preliminares del organismo.

Esteban Mera Villanueva, presidente de la Canirac en la zona sur, señaló que las interrupciones eléctricas no provocaron un cierre generalizado de establecimientos, pero sí afectaron de manera considerable las operaciones de algunos negocios.

Explicó que la falta de electricidad dejó fuera de servicio sistemas de refrigeración, iluminación y terminales de cobro, lo que obligó a varios restaurantes a suspender temporalmente sus actividades.

Aunque las afectaciones fueron diferentes para cada establecimiento, Mera Villanueva indicó que las pérdidas representaron un impacto importante sobre los ingresos diarios del sector.

Ante esta situación, la Canirac prevé instalar en los próximos días una mesa de trabajo con representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de conocer las causas técnicas de las interrupciones y los proyectos previstos para mejorar la infraestructura eléctrica de la zona sur.

El dirigente restaurantero señaló que el superintendente de la CFE les informó sobre la existencia de planes específicos para mejorar el servicio tanto en Chetumal como en Bacalar.

“El propio superintendente nos ha notificado que existen planes específicos para mejorar el servicio en Bacalar y en Chetumal, y daremos puntual seguimiento a su ejecución para evitar apagones y garantizar la operatividad de los corredores turísticos y comerciales de la región”, señaló.

La Canirac dará seguimiento a estos proyectos ante el impacto que las interrupciones del suministro eléctrico pueden generar en establecimientos que dependen de la refrigeración y otros equipos para mantener sus operaciones.