Playa del Carmen apuesta por regular rentas vacacionales y atraer turistas de mayor poder adquisitivo

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PLAYA DEL CARMEN.- La regularización de las rentas vacacionales permitirá a Playa del Carmen conocer con mayor precisión una parte de la afluencia turística que actualmente se hospeda fuera de los hoteles, así como identificar sus hábitos, duración de estancia e intereses, señaló Fabiana Briseño, secretaria de Turismo municipal.

La funcionaria explicó que el registro de este tipo de alojamientos permitirá incorporar información que actualmente resulta más difícil de contabilizar dentro de las estadísticas turísticas del destino.

Entre los datos que podrían obtenerse se encuentran el número de visitantes que utilizan estas plataformas, la temporalidad de sus estancias y las características de los viajeros que prefieren las rentas vacacionales frente al hospedaje tradicional.

Briseño consideró que disponer de información más completa permitirá diseñar estrategias de promoción dirigidas a perfiles específicos y conocer con mayor detalle qué buscan los turistas durante su estancia en Playa del Carmen.

La secretaria señaló además que uno de los objetivos es atraer visitantes con mayor poder adquisitivo y promover productos turísticos que vayan más allá de la oferta tradicional de sol y playa.

En ese sentido, mencionó la gastronomía, los cenotes, la selva y otros microdestinos como alternativas para ampliar las experiencias disponibles para los viajeros.

De acuerdo con Briseño, la diversificación permitiría atender desde turistas interesados en actividades de aventura o descanso hasta aquellos que buscan experiencias relacionadas con la cultura, la gastronomía y la naturaleza.

La funcionaria sostuvo que la incorporación de las rentas vacacionales a las normas y registros vigentes también deberá contribuir a mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los visitantes y proporcionar al municipio una visión más completa del comportamiento de su mercado turístico.