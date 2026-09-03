Protesta por contaminación de humo desata forcejeos con policías en Puerto Morelos

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PUERTO MORELOS.- Una protesta por la presencia persistente de humo en distintos sectores de Puerto Morelos terminó en forcejeos entre habitantes y elementos policiales la tarde de este miércoles, durante una movilización realizada en las inmediaciones de la carretera federal 307.

Los inconformes se concentraron desde las 5 de la tarde a la altura del kilómetro 328, cerca del Súper Aki, para exigir información sobre el origen del humo que desde hace varios días afecta zonas habitacionales y conocer las acciones emprendidas por las autoridades.

La movilización registró momentos de tensión cuando policías intervinieron y se produjeron jaloneos con algunos manifestantes. Videos difundidos en redes sociales muestran a elementos sujetando y retirando a participantes de la protesta.

Durante los hechos surgieron versiones sobre posibles detenciones, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre personas arrestadas.

La protesta se originó después de varios días de reportes ciudadanos por humo en diferentes puntos de Puerto Morelos. Habitantes han señalado padecer tos, mareos, náuseas y dolores de cabeza, síntomas que atribuyen a la exposición, aunque no se ha establecido oficialmente una relación entre estas afectaciones y el humo.

Los inconformes también han manifestado preocupación por posibles consecuencias para la fauna de las zonas cercanas.

Alrededor de las 7:30 de la noche, personal de Protección Civil acudió al lugar para dialogar con los manifestantes. Como resultado del acercamiento, se acordó realizar una reunión poco antes de las 9 de la noche para abordar sus demandas y plantear posibles soluciones.

Los habitantes advirtieron que, si no recibían una respuesta satisfactoria, podrían bloquear completamente la carretera federal 307 como siguiente medida de presión.

Las inconformidades por el humo habían generado una movilización previa el pasado 24 de agosto, cuando vecinos, principalmente del fraccionamiento Selva Escondida 1, acudieron al Palacio Municipal para exigir información sobre su origen.

En esa ocasión también plantearon dudas sobre presuntos desmontes y quemas que, según los habitantes, estarían realizándose en áreas próximas a desarrollos urbanos.

Posteriormente, el Ayuntamiento informó que recorridos de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Ciudadana, además de sobrevuelos con drones, no habían localizado incendios activos dentro del territorio municipal.

De acuerdo con el reporte municipal más reciente previo a la protesta, el humo que llega a Puerto Morelos proviene principalmente de un incendio ubicado en las inmediaciones de la colonia Chiapaneca, en Benito Juárez, aproximadamente a 20 kilómetros de distancia.

Las autoridades municipales señalaron que mantienen coordinación con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y Protección Civil para dar seguimiento al incendio y a los reportes ciudadanos por la presencia de humo.