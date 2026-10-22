Aprueba Cámara de Diputados Cuenta Pública 2024 con más de 65 mil millones de pesos pendientes de aclaración

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Cuenta Pública 2024, correspondiente al último año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, con 65 mil 74 millones de pesos pendientes de aclaración por presuntas irregularidades en el gasto.

El documento recibió 31 votos a favor y 10 en contra de legisladores de oposición. Tras su aprobación, fue enviado a la Mesa Directiva para incorporarlo a la agenda del Pleno, donde deberá someterse a votación.

Durante la discusión, el diputado panista Héctor Saúl Téllez señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó anomalías por 67 mil 174 millones de pesos, de los cuales había recuperado 2 mil 100 millones. Los recursos pendientes de solventar representaban aproximadamente 97 por ciento del monto observado.

De los 65 mil 74 millones de pesos sin aclarar, 5 mil 805 millones correspondían al gasto ejercido directamente por el Gobierno federal. El resto estaba relacionado con recursos federalizados, cuya ejecución involucra a administraciones estatales y municipales.

Téllez destacó observaciones en Petróleos Mexicanos, el sector salud y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. También rechazó que los procedimientos de solventación pendientes justificaran restar importancia a los señalamientos y sostuvo que algunas observaciones llevaban hasta seis años sin explicación.

El legislador cuestionó además el endeudamiento durante el sexenio de López Obrador. Afirmó que la deuda pública aumentó en siete billones de pesos respecto de los 10.5 billones recibidos al inicio de la administración, hasta alcanzar un saldo histórico de 17.55 billones en 2024. Con esas cifras, sostuvo que fue el presidente que más endeudó al país.

En defensa del ejercicio fiscal, el coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, expuso los resultados de la fiscalización y las condiciones económicas de 2024.

Recordó que los Criterios Generales de Política Económica preveían un crecimiento real de entre 2.5 y 3.5 por ciento, mientras que el resultado fue de 1.5 por ciento. La inflación, añadió, cerró en 4.2 por ciento, por encima del 3.8 por ciento estimado.

Sandoval detalló que la ASF realizó 2 mil 264 auditorías: mil 846 al gasto federalizado, 175 a desarrollo económico, 154 a desarrollo social y 89 a funciones de gobierno.

Las revisiones dieron lugar a 6 mil 974 acciones preventivas y correctivas. Entre ellas mencionó 2 mil 762 pliegos de observaciones, 2 mil 203 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, 560 recomendaciones y 174 solicitudes de aclaración.

El petista consideró que la concentración de observaciones en recursos federalizados demuestra la necesidad de reforzar los controles, la comprobación del gasto y la rendición de cuentas en estados y municipios.

Añadió que las observaciones deben continuar su proceso de aclaración y, cuando proceda, derivar en la recuperación de recursos y la determinación de responsabilidades conforme a derecho.