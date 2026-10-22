Hoteleros y empresarios del Caribe Mexicano piden a senadores intervenir ante aumento de 17.8% al DNR

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CANCÚN.- El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano (CHCM) y el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe solicitaron a los senadores por Quintana Roo intervenir ante el aumento propuesto al Derecho de No Residente (DNR) para 2027, al advertir posibles efectos en la llegada de turistas, la conectividad aérea y el empleo.

Los organismos dirigieron su petición a Anahí González Hernández, Francisco Alejandro Carrillo Flores y Mayuli Martínez Simón, a quienes pidieron fijar una postura pública y gestionar recursos para promoción turística que ayuden a contrarrestar el encarecimiento del destino.

Explicaron que los diputados federales establecieron en la reforma a la Ley Federal de Derechos un cobro de mil 158 pesos por persona, frente a los 983 pesos vigentes. La diferencia es de 175 pesos, equivalente a un incremento de 17.8 por ciento.

A ese ajuste, señalaron, se suma un aumento de 10 por ciento en los derechos por uso del espacio aéreo mexicano, además del tipo de cambio y otros costos del viaje. Consideraron que la combinación resta competitividad a México frente a otros destinos de playa del Caribe e influye tanto en las decisiones de los visitantes como en las de las aerolíneas para abrir o mantener rutas.

Los representantes empresariales advirtieron que Quintana Roo resentiría directamente esos efectos por ser la principal puerta de entrada del turismo internacional por vía aérea al país y depender económicamente de esa actividad.

Su principal preocupación, expresaron, es que una disminución de visitantes extranjeros afecte el empleo y los ingresos de miles de familias, así como la operación de hoteles, comercios, restaurantes, transportistas y pequeñas y medianas empresas vinculadas con los servicios turísticos.

También plantearon que una menor afluencia reduciría la recaudación de IVA, ISR e impuesto al hospedaje, por lo que el incremento del DNR podría no generar mayores ingresos públicos.

Respecto al destino de los recursos, indicaron que la minuta contempla asignar 57 por ciento a la Secretaría de la Defensa Nacional, 15 por ciento al Instituto Nacional de Migración y 28 por ciento a la Tesorería de la Federación, sin una partida para promoción turística.

Recordaron que anteriormente una parte de esa recaudación financiaba la difusión de México en el exterior. Sostuvieron que, si viajar al país resulta más costoso, es necesario invertir en promoción internacional, imagen de país y capacidad de respuesta ante crisis reputacionales.

Los organismos solicitaron a los senadores expresar su posición en comisiones y ante el Pleno sobre las consecuencias del aumento para la competitividad, la conectividad y el empleo en Quintana Roo.

Asimismo, les pidieron gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Turismo y la Cámara de Diputados una asignación para promoción dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, incluida una cantidad para la difusión internacional del Caribe mexicano.

Otra petición fue impulsar acciones legislativas para establecer un mecanismo permanente de promoción turística, transparente, con resultados medibles y participación pública y privada. Propusieron que articule los esfuerzos nacionales y estatales y aproveche la experiencia del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.

Los representantes empresariales insistieron en que todavía existe oportunidad de incorporar recursos al presupuesto para disminuir el impacto que, a su juicio, tendría el encarecimiento del destino.