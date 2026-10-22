Sindicato aceptó propuesta de aumento de 8% para trabajadores del IMSS, asegura Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que disminuyó la participación de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en las protestas después de que el Gobierno presentó una propuesta de incremento de 8 por ciento, dividida en cuatro puntos porcentuales en prestaciones y cuatro directamente al tabulador salarial.

“La propuesta se presentó y fue aceptada por el sindicato y la verdad es que ayer ya fueron mucho menos los trabajadores que se manifestaron”, sostuvo.

La mandataria explicó que el ofrecimiento surgió de una mesa de trabajo para reducir costos y mejorar la eficiencia del instituto, tras semanas de movilizaciones del personal en demanda de mayores ingresos y mejores condiciones laborales. La nueva propuesta se dio a conocer momentos antes de la protesta.

Sheinbaum señaló que las manifestaciones nacionales habían disminuido conforme avanzaron las negociaciones, aunque las exigencias también abarcan el abasto de medicamentos y la atención de deficiencias que, según los inconformes, afectan el funcionamiento cotidiano del IMSS.

Sobre el proceso de consulta, explicó que la dirigencia sindical sometió a consideración de los trabajadores una propuesta previa presentada por el director del instituto y que el personal expresó su demanda de mayores recursos.

“El director del IMSS presentó una propuesta de aumento salarial, la dirigencia del sindicato propone llevarlo a consulta con todos los trabajadores y son ellos quienes decidieron que querían más recursos”, manifestó.

La presidenta aseguró que las inconformidades fueron tomadas en cuenta para elaborar medidas de mejora. “Recuperamos las denuncias genuinas para mejorar al instituto”, expresó.

Otro de los reclamos de algunos trabajadores fue la destitución de Rafael Olivos, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). Al respecto, Sheinbaum sostuvo que el Gobierno federal debe respetar la autonomía sindical y que corresponde a los empleados decidir quiénes los representan.

“El sindicato del IMSS tiene cerca de 400 mil trabajadores, la elección de sus dirigentes se rige por voto secreto y universal, tienen sus congresos y ellos deciden a partir de sus consideraciones”, declaró.

La negociación contempla tanto el ajuste económico como la revisión de los procesos internos, mientras permanecen otras demandas relacionadas con las condiciones de trabajo y los servicios de salud.