Transportistas anuncian manifestación pacífica en Cancún ante adeudo de Defensa

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Foto de archivo

CANCÚN.- Representantes de nueve organizaciones sindicales del transporte de carga rechazaron una propuesta económica atribuida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), consistente en 100 mil pesos mensuales por camión de volteo y 200 horas de trabajo. Los concesionarios solicitaron 120 mil pesos por el mismo periodo.

Durante una reunión celebrada el jueves, la mayoría de los asistentes consideró que la oferta debía revisarse para cubrir los costos de combustible, mantenimiento, refacciones y operación de las unidades.

Como parte de sus acciones, plantearon una concentración pacífica con camiones de volteo para el viernes 23 de octubre, a las 9:00 de la mañana, en el libramiento de la autopista Mérida-Cancún, cerca de las instalaciones del Tren Maya.

Los transportistas señalaron que buscarían hacer llegar sus demandas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la SEDENA, con el objetivo de negociar condiciones de contratación viables y garantizar la participación del gremio local en obras federales.

En la rueda de prensa estuvieron representadas la CROM, UNTRAC 6, CNOP, UNTRAC 9, CTM, CROC, HAMOTAC, FESOC y CTC. Entre los dirigentes convocantes figuraron Adelfo Castillo, Verónica Alemán, Daniel Escalante, Óscar Rubio, Luis Ramos, Ismael Flores, Abdiel Chim, Salvador Arauz y Gabriel Valdez.

El desacuerdo tiene antecedentes en la construcción del Tren Maya, cuando transportistas locales denunciaron diferencias en las tarifas de acarreo de materiales y dificultades para incorporarse a proyectos federales.

En julio de 2026, las movilizaciones del sector derivaron en compromisos de diálogo con autoridades federales, aunque las diferencias económicas continuaron.

Los concesionarios sostuvieron que su petición no se limita a los 20 mil pesos mensuales adicionales por unidad, sino que busca condiciones sostenibles de trabajo y oportunidades de participación para los transportistas locales.