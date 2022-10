Aseguran que Paty Chapoy obligó a Daniel Bisgonio a tener relaciones con mujeres, “por el bien de Ventaneando”.

Comparte esta Noticia

Michelle Rubalcava acaba de contar en exclusiva desde su canal “Mich Tv” que está en Youtube un fuerte secreto que involucra a Daniel Bisogno y Pati Chapoy de “Ventaneando”.

Aunque Daniel Bisogno podría preferir a los hombres, la realidad es que por muchos años el polémico conductor no revelaba su verdadera identidad sexual por temor e incluso salió con varias mujeres y hasta se casó con una por la presión de su jefa.

Según Rubalcava, Pati Chapoy estuvo detrás de estas decisiones de Daniel, pues aparentemente ella lo obligó a casarse con una mujer para que los rumores de la orientación de su compañero se acabaran.

Según el conductor y periodista de espectáculos, Michell Rubalcava, que actualmente es conductor en “Hoy”, fue una fuente de Tv Azteca que se acercó a él y le confesó lo que le había hecho Pati Chapoy a Daniel Bisogno.

“Decían que Paty Chapoy lo había obligado a casarse porque no le convenía al programa, esto hace algunos años, me lo contó un amigo de TV Azteca, que incluso Doña Paty le dijo ‘te casas con una mujer porque te casas, a mí no me conviene tener alguien de la comunidad aquí, a mí eso me dijeron” afirma Rubalcava.

Aunque también le cuestionaron a Rubalcava cómo es que Pati si aceptó la orientación de Pedrito Sola, a lo que el conductor respondió que eso fue porque Pedrito salió del closet recientemente. Pero que Pati Chapoy antes pensaba y actuaba diferente.

“Yo te estoy hablando de hace muchos años, el primer matrimonio de Daniel Bisogno fue hace más de diez años, Pedrito salió del closet hace no mucho, ahorita ya si la señora hiciera eso sería super castigada, pero aquel entonces cuando era un tabú, eso fue lo que a mí me dijeron” contestó el conductor.