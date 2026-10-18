Atenea Gómez y Estefanía Mercado lideran aprobación en encuesta de septiembre; Yensunni Martínez, en el fondo

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CANCÚN.- Atenea Gómez Ricalde, presidenta municipal de Isla Mujeres, obtuvo la mayor aprobación entre los ocho alcaldes de Quintana Roo incluidos en la medición de septiembre de Statistical Research Corporation (SRC), con 59.6 por ciento. Yensunni Martínez, de Othón P. Blanco, se ubicó en el último lugar del listado, con 43.4 por ciento.

La encuesta fue levantada del 22 al 24 de septiembre de 2026 mediante mil llamadas telefónicas a personas mayores de 18 años por cada alcaldía. Según la ficha metodológica, la empresa reportó un margen de error de ±3.1 por ciento y un nivel de confianza de 95 por ciento.

Estefanía Mercado, de Playa del Carmen, ocupó la segunda posición con 58.2 por ciento. El tercer sitio correspondió a Ana Paty Peralta, de Cancún, con 56.9 por ciento.

La distancia entre Gómez Ricalde y Mercado fue de 1.4 puntos porcentuales, mientras que la diferencia entre la primera y la última posición alcanzó 16.2 puntos.

En cuarto lugar apareció Blanca Merari Tziu, de Puerto Morelos, con 53.9 por ciento, seguida de Mary Hernández, de Felipe Carrillo Puerto, con 53.7 por ciento.

José Luis Chacón, de Cozumel, registró 50.6 por ciento y quedó en la sexta posición. Con él, seis de los ocho presidentes municipales evaluados superaron el 50 por ciento de aprobación.

Los dos porcentajes restantes fueron los de Diego Castañón, de Tulum, con 47.7 por ciento, y Yensunni Martínez, a quien la gráfica identificó con Chetumal, con 43.4 por ciento.

Los resultados difundidos por SRC abarcaron ocho de los 11 municipios de Quintana Roo. La medición presentada no incluyó a Bacalar, José María Morelos ni Lázaro Cárdenas.