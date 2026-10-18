Fondo para la Recuperación de Playas de Quintana Roo acumula más de 226 millones de pesos

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CANCÚN.- El Fondo para la Recuperación de Playas de Quintana Roo cerró el segundo trimestre del año con un saldo superior a 226 millones de pesos, de acuerdo con lo reportado por su Consejo Técnico y el segundo informe financiero de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo (Sefiplan).

Los recursos acumulados provinieron de las aportaciones de los principales destinos turísticos y de los rendimientos bancarios. Durante los primeros seis meses del ejercicio fiscal, el fondo recibió más de 100 millones 882 mil pesos en aportaciones directas y generó rendimientos superiores a cuatro millones 300 mil pesos mediante cuentas bancarias productivas con tasas competitivas.

Benito Juárez concentró el mayor saldo municipal, con 89 millones 451 mil 859 pesos, seguido de Playa del Carmen, con 78 millones 85 mil 290 pesos.

A su vez, Tulum registró 27 millones 641 mil 706 pesos; Cozumel, 15 millones 900 mil 274 pesos, y Puerto Morelos, 14 millones 867 mil 197 pesos.

El informe presentó este acumulado como resultado de un manejo financiero transparente. Las reservas están destinadas a respaldar acciones del Gobierno estatal y los ayuntamientos costeros para conservar el litoral, realizar mantenimiento preventivo y mitigar daños ambientales en los arenales que sostienen la principal actividad económica regional.

Entre los usos del fondo se encuentran el financiamiento de estudios, proyectos ejecutivos y obras de ingeniería para recuperar arena en zonas críticas y reducir la erosión costera. También comprende la protección y rehabilitación de dunas, vegetación nativa y arrecifes de coral que actúan como barreras naturales.

Otro de sus destinos es la atención del sargazo mediante la adquisición de barcos sargaceros, la instalación de barreras de contención en el mar y la recolección tanto en el agua como en las playas.

El esquema también contempla financiar infraestructura de saneamiento, incluida la construcción y el mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, así como centros de economía circular para el manejo de residuos en zonas turísticas.