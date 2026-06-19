Atribuye Semar choque de embarcación naval a posible falla mecánica

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ISLA MUJERES.– La Secretaría de Marina (Semar) informó que una patrulla costera de la Armada de México tuvo un contacto accidental con una embarcación de ultracarga durante una maniobra de atraque en Isla Mujeres.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente ocurrió cuando la Patrulla Costera “Uxmal” se aproximaba al muelle de la Quinta Región Naval y presentó una posible falla en el sistema de embrague, lo que provocó que impactara de manera no intencional al otro navío.

La dependencia señaló que no hubo personas lesionadas y que tanto el personal naval como el civil resultaron ilesos tras el percance.

Tras el choque, la Marina activó de inmediato los protocolos de seguridad marítima y desplegó a las autoridades correspondientes para atender la situación y realizar la evaluación técnica de los daños.

Las investigaciones continuarán para determinar con precisión las causas del incidente y el alcance de las afectaciones materiales.

En videos difundidos en redes sociales se observa el momento en que la proa de la embarcación de la Marina impacta el costado derecho de la nave de ultracarga durante la maniobra de arribo.