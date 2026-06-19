Vicepresidente de EU advierte posibles acciones militares de EU contra cárteles en México

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WASHINGTON.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que su país mantiene la posibilidad de realizar acciones militares contra organizaciones criminales en territorio mexicano si considera que ello es necesario para proteger a la población estadounidense, aunque insistió en que la prioridad es trabajar en coordinación con el Gobierno de México.

Durante una entrevista con N+ Univisión, cuya transmisión completa está programada para el próximo 21 de junio, el funcionario fue cuestionado sobre la postura de la administración del presidente Donald Trump respecto a la negativa expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum a permitir operaciones militares estadounidenses en México.

Sin responder de forma directa si Washington respetará esa posición, Vance señaló que Estados Unidos debe preservar todas las opciones para enfrentar a los cárteles del narcotráfico y combatir el tráfico de drogas hacia su territorio.

“Queremos colaborar con el gobierno mexicano para asegurarnos de que puedan tomar medidas contra los cárteles por sí mismos”, expresó.

El vicepresidente sostuvo que durante la administración de Joe Biden los grupos criminales fortalecieron su capacidad económica y operativa, por lo que la actual estrategia busca reducir su influencia y capacidad de acción.

Asimismo, reiteró que su gobierno preferiría actuar de manera conjunta con las autoridades mexicanas, aunque dejó claro que no descartan otras medidas si consideran que existe una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense.

“Tomaríamos medidas militares si consideráramos que es necesario para proteger a nuestra gente. No queremos hacerlo, pero tenemos que reservarnos ese derecho”, declaró.

Como ejemplo, planteó un escenario en el que un cargamento importante de armas y fentanilo estuviera a punto de ingresar a Estados Unidos. En ese caso, dijo, su país tendría que intervenir para impedirlo, incluso si ello implicara perseguir a los responsables.

“Nos encantaría colaborar con el gobierno mexicano, pero tenemos que defender a nuestro propio pueblo”, concluyó.