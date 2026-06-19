Juzgados de Q. Roo rechazan amparos contra registro de líneas de celulares

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CHETUMAL.- A unos días de que finalice el plazo para registrar las líneas telefónicas móviles en el Registro Nacional, juzgados federales de Quintana Roo comenzaron a declararse incompetentes para atender los amparos promovidos contra esta medida impulsada por el Gobierno Federal.

Uno de estos casos corresponde a una ciudadana quintanarroense que promovió un juicio de amparo para frenar la aplicación de los lineamientos que obligan a registrar teléfonos celulares y proporcionar datos biométricos. Sin embargo, el Juzgado Quinto de Distrito, con sede en Cancún, determinó que carece de competencia para resolver el asunto debido a que se trata de una controversia relacionada con telecomunicaciones.

Según consta en el expediente 772/2026 de amparo indirecto, la promovente impugnó el acuerdo publicado el 9 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual se establecieron los lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles.

En la resolución emitida, el órgano jurisdiccional argumentó que la demanda se dirige contra disposiciones aprobadas por el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y su ejecución a través de la Agencia de Transformación Digital y las empresas concesionarias del servicio, por lo que el caso debe ser atendido por juzgados especializados en la materia.

“El suscrito es incompetente, en razón de la materia, para conocer y resolver el presente juicio de amparo”, señala el acuerdo judicial.

Actualmente, los únicos juzgados federales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones se encuentran en la Ciudad de México, donde se han concentrado los recursos legales promovidos contra esta política federal. Algunos de estos procedimientos incluso han llegado a tribunales de mayor jerarquía que ya comenzaron a conceder suspensiones a ciudadanos inconformes.

Los promoventes de estos amparos sostienen que la medida vulnera derechos relacionados con la protección de datos personales y la privacidad de los usuarios.

Por ello, el Juzgado Quinto de Distrito ordenó remitir el expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los juzgados especializados en materia administrativa, competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.

La decisión podría prolongar aún más la resolución de los recursos promovidos por ciudadanos que buscan evitar la aplicación del registro obligatorio.

De acuerdo con los lineamientos federales, los usuarios deberán acudir a los centros de atención de las compañías telefónicas con una identificación oficial para realizar el trámite correspondiente. Quienes no completen el registro antes del 30 de junio podrían enfrentar la suspensión de su línea telefónica.

En Quintana Roo, se estima que alrededor del 80 por ciento de la población utiliza teléfonos celulares y deberá cumplir con este procedimiento antes de que concluya el mes.