Autoridades refuerzan operativo conjunto contra incendio en la Bahía de Chetumal

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CHETUMAL.- Autoridades federales, estatales y municipales mantienen un operativo conjunto para combatir un incendio forestal registrado en las inmediaciones de la bahía de Chetumal, dentro del área natural protegida conocida como Santuario del Manatí.

En las labores participan brigadistas de la Comisión Nacional Forestal, elementos del Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y efectivos de la Secretaría de Marina, quienes trabajan de manera coordinada para evitar que el fuego se propague hacia otras zonas del ecosistema.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio presenta avances importantes en su control; no obstante, las brigadas continúan realizando trabajos de vigilancia y enfriamiento para impedir posibles reactivaciones en puntos ya afectados.

Las mayores afectaciones se concentran en áreas de sabana y vegetación propia de terrenos salobres, donde las condiciones fangosas e inundables complican el acceso de maquinaria y equipos especializados.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni evacuaciones de comunidades cercanas derivadas de este siniestro.

El Santuario del Manatí es una de las reservas ambientales más relevantes del sur de Quintana Roo, al albergar especies protegidas y desempeñar un papel clave en el equilibrio ecológico de la región de la bahía de Chetumal.