Avala AMLO ley antitabaco; ‘lo que ayude a prevenir enfermedades será respaldado’

CIUDAD DE MÉXICO.- Todo lo que ayude a prevenir enfermedades será respaldado por mi gobierno, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al avalar la ley antitabaco que entró en vigor este lunes y que prohíbe, entre otras medidas, fumar en habitaciones de hotel, playas, transporte público y restaurantes.

El presidente dijo que está consciente de que hay inconformidad por parte de quienes viven del negocio del tabaco, pero es necesario tomar decisiones en beneficio de la salud de las personas.

Tenemos que hacer todo lo que ayude a prevenir enfermedades y si está demostrado que el tabaco afecta la salud, las medidas que se tomen ayudan a un buen propósito; desde luego quienes tienen el negocio del tabaco, la distribución, la venta del tabaco, de los vapeadores pueden no estar de acuerdo, incluso medios de publicidad (…) son decisiones que se tienen que tomar y siempre por delante la salud pública” apuntó el mandatario federal.

López Obrador destacó que en el caso de diversos productos que utilizan tabaco, muchas veces no se informa a las personas sobre su contenido real.

Por ejemplo, recordó el caso de la investigación que realizó su gobierno sobre los vapeadores en la que se encontraron más de 35 sustancias, muchas de ellas cancerígenas.

“Hay padres de familia que no saben el daño que causan los vapeadores, no porque no quieran saberlo, volvemos a lo mismo, se oculta información. Antes se decía: ‘Muy bien, sólo dicen, sólo hablan, sólo dan a conocer lo que les conviene’, esa es la sabiduría popular.

Entonces, claro que estas organizaciones internacionales están haciendo ese reconocimiento al país” consideró el presidente.

Cabe señalar que a partir de este 15 de enero del 2023, por disposición oficial entró en vigor la ley antitabaco en México mediante la cual queda prohibido fumar en espacios públicos abiertos y cerrados así como exhibir de manera directa o indirecta cualquier cajetilla o producto de tabaco desde tiendas de conveniencia, redes sociales y almacenes grandes..

Fuente: Excélsior