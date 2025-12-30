Ayuntamiento de Playa del Carmen atiende presencia de resina en vialidad de la avenida 30

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El Ayuntamiento de Playa del Carmen atendió un reporte por la presencia de una sustancia resbaladiza en la vía pública sobre la avenida 30, en el tramo que comprende de la calle 22 a la avenida Constituyentes, en dirección de sur a norte, lo que representaba un riesgo para la circulación vehicular.

En atención al reporte, se desplegó un operativo coordinado en el que participaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de Tránsito y Vialidad; la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos; y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, quienes realizaron la valoración, el control preventivo del tránsito y las labores de limpieza en la zona.

Como parte del protocolo de seguridad, se llevó a cabo el cierre temporal de los carriles en el sentido afectado para salvaguardar a conductores y peatones.

Tras la revisión técnica, se determinó que la sustancia no correspondía a residuos químicos ni aceite, sino a posible resina natural proveniente de árboles ubicados en el área.

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales se encargó de la poda y limpieza del sitio, con el objetivo de eliminar el riesgo y prevenir cualquier situación similar. Una vez concluidos los trabajos, la vialidad fue reabierta a la circulación al encontrarse en condiciones seguras.

El Ayuntamiento de Playa del Carmen exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones, reducir la velocidad y atender en todo momento las indicaciones del personal operativo.