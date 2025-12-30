Sheinbaum condena ataque de EU en puerto de Venezuela: ‘No estamos de acuerdo con las intervenciones’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el gobierno de México está en contra de las intervenciones, sobre todo militares, de una nación a otra.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria federal evitó especular sobre la situación política entre Estados Unidos y Venezuela, pero rechazó cualquier intervención.

“Ya es mucha especulación, lo que nosotros tenemos que decir, es que no estamos de acuerdo con las intervenciones y menos pues militares, está en la Constitución de nuestro país y eso es lo que vamos a seguir defendiendo”, explicó.

Claudia Sheinbaum explicó que la Organización de las Naciones Unidas debe tener una participación más activa sobre la situación entre los dos países.

“Como hemos dicho Naciones Unidas tiene que tomar un papel mucho más protagónico en estos casos”, afirmó.