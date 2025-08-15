Bajaron 61.3% homicidios dolosos en Q. Roo en 10 meses de este gobierno

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- En los primeros diez meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la incidencia de homicidios dolosos en Quintana Roo registra una tendencia a la baja de 61.3 por ciento, aseveró la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.

En la mañanera de este viernes, realizada en esta ciudad capital, la funcionaria indicó que en septiembre de 2024 se reportaban dos víctimas de asesinato al día en la entidad, y en julio pasado la cifra fue de 0.77 diarios.

Indicó que al comparar los meses de julio de los últimos ocho años, “julio de 2025 es el más bajo desde 2017” en la incidencia de este delito.

En el Ayuntamiento Benito Juárez, agregó, hay una baja de 70.6 por ciento en ese delito entre julio de 2024 y el mismo mes de este año, al pasar de 1.1 a 0.32 homicidios diarios.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que del 1 de octubre de 2024 —cuando inició la actual administración federal— al 11 de agosto de 2025 se han detenido a 3 mil 258 personas en el estado vinculadas a delitos de alto impacto, y destacó que la fiscalía estatal ha vinculado a proceso a más de 90 por ciento.

El secretario agregó que además se han asegurado mil 300 kilogramos de diversas drogas en lo que va del sexenio en Quintana Roo y 287 armas de fuego, 6 mil 228 cartuchos y 422 cargadores.

En Benito Juárez, dijo, el mes pasado fueron detenidos 28 presuntos delincuentes y se rescató a 20 mujeres que eran víctimas de trata de personas.

Señaló que entre los detenidos hay 13 integrantes del Cártel del Pacífico que operaban en la región, además de otros generadores de violencia de organizaciones delictivas locales.

Fuente: La Jornada/El Sol de México