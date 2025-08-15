Revelan presunto ocultamiento de ambulancias en patio de la Academia de Policía de Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Imágenes y testimonios difundidos revelan la presencia de al menos 12 ambulancias en una brecha ubicada detrás del patio de la Academia de Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cerca de Huay-Pix, todas aparentemente en buen estado, que habrían permanecido allí por casi un año sin ser utilizadas. De acuerdo con las versiones, estas unidades fueron trasladadas y resguardadas por la Secretaría de Salud (SESA) antes de que sus instalaciones pasaran a manos del IMSS Bienestar, sin que hasta ahora exista una explicación oficial sobre su inactividad.

El lote de ambulancias se observa en buen estado y de reciente modelo, y al parecer las unidades fueron donadas, pues llevan entre sus logotipos de los gobiernos estatal y federal los de la Beneficiencia Pública del Gobierno de México.

La denuncia cobra relevancia ya que la ciudad de Chetumal y diversas comunidades rurales de Quintana Roo enfrentan serias carencias en atención prehospitalaria, obligando a pacientes a esperar largos tiempos para ser trasladados a hospitales.

El contraste entre la necesidad urgente y las ambulancias guardadas sin operar genera cuestionamientos sobre la planeación y el uso de recursos públicos en el sector salud.

Mientras tanto, en poblaciones apartadas de Othón P. Blanco, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, los reportes de emergencias se atienden con vehículos obsoletos o con disponibilidad intermitente, lo que ha derivado en retrasos críticos y, en algunos casos, en la pérdida de vidas.

La opacidad en torno al destino de estas unidades y los motivos para mantenerlas inactivas refuerza la percepción de desinterés institucional y falta de transparencia en la gestión sanitaria.

Los ciudadanos han exigido en diferentes ocasiones a la Secretaría de Salud y al gobierno estatal ambulancias de emergencias y traslados, por lo que resulta imperativo que aclaren de inmediato la situación, detallen el estado mecánico de las ambulancias y justifiquen por qué no han sido distribuidas donde más se necesitan.

Fuente: Cambio22