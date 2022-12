Bryan Villegas responde a las acusaciones de millonaria deuda con su exnovia, Yeri Mua.

Comparte esta Noticia

Yeri Mua y Brian Villegas han dado de qué hablar desde hace días después de que se confirmara su ruptura definitiva tras una infidelidad a la joven de 21 años, lo que ha ocasionado una guerra de declaraciones entre ambos creadores de contenido.

Es por eso que la Bratz jarocha no ha reparado en contar a los cuatro vientos todas sus malas experiencias con su exnovio, comenzando por la vez que abortó y no recibió el apoyo que esperaba por parte de Brian, además de la pelea que ocasionó en un antro de Veracruz y que terminó con uno de los amigos de Yeri lesionado.

Ahora la famosa reclama a su ex por los millones de pesos que le debe, exigiéndole que le pague, obligando a Brian Villegas a responder las acusaciones de su ex.

Fue a través de un en vivo en sus redes sociales donde Yeri contó que le debían una cantidad exorbitante de dinero y que incluso puso su casa como aval para que Paponas abriera un negocio, dinero que hasta el día de hoy no le ha devuelto, por lo que teme perder su patrimonio que tanto le ha costado.

Y aunque Yeri ya cree perdido ese dinero, confesó en redes sociales que en caso de que Villegas le devuelva todo lo que le debe, ella lo donará para una fundación para mujeres que sufren violencia doméstica.

Ante las declaraciones de la famosa Brian Villegas no se quedó callado y contestó en un video donde mencionó que desconoce por qué Yeri hizo público estos temas, pues aseguró que se ha contactado con su padre para llegar a un acuerdo y continuar con los pagos de la deuda que le debe.

“Yo no sé qué pelea si ya hablé con su papá y nos pusimos de acuerdo sobre la forma en que le iba a devolver el dinero. Jamás me negué, solo que no quise hablarlo con ella por la cuestión de nuestro rompimiento que nos dejó a ambos muy dolidos”, declaró.

También puntualizó que no le robó millones de pesos, sino que al ser una pareja que vivían juntos, simplemente dispuso de efectivo para que ambos crecieran, pero consideró que el recurso fue recaudado con el trabajo de ambos.