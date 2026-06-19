Buscan consolidar Barrio Mágico antes de finalizar el sexenio

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CHETUMAL.- El proyecto de Barrio Mágico en Chetumal continuará enfocado en consolidar su primera etapa antes de que concluya la actual administración estatal, confirmó el subsecretario de Turismo para la zona sur, Omar Govea Hernández.

El funcionario aseguró que el programa ha sido socializado con distintos sectores de la sociedad y que se han incorporado observaciones ciudadanas para realizar ajustes que fortalezcan su alcance e impacto.

Explicó que el objetivo es concluir adecuadamente las acciones contempladas en la fase inicial, dotándola de los elementos urbanos, comerciales e integrales necesarios para impulsar la reactivación económica que demandan empresarios y habitantes de la capital del estado.

“En esta primera etapa del proyecto Barrio Mágico estamos precisamente en ese proceso de actualización de algunos detalles constructivos, estimaciones, costos y recogiendo todas las aportaciones que haga la sociedad”, señaló.

Aunque anteriormente se había planteado una segunda fase para 2026, Govea Hernández indicó que la prioridad actual es afianzar los trabajos ya iniciados antes de avanzar hacia nuevas etapas.

Respecto a la inversión prevista para el segundo semestre del año, precisó que aún no existe una cifra definitiva debido a que continúan los análisis relacionados con la actualización de costos y ajustes técnicos del proyecto.

El subsecretario reiteró que las modificaciones realizadas responden a propuestas formuladas por ciudadanos y representantes de diversos sectores productivos, con la finalidad de integrar tanto la imagen urbana como el componente comercial dentro de una visión más amplia de desarrollo.

Asimismo, destacó que se analiza la conformación de un comité de seguimiento que permita dar continuidad al proyecto con una perspectiva de mediano y largo plazo.

Govea Hernández afirmó que empresarios, comerciantes y otros actores económicos han participado en las mesas de trabajo organizadas para enriquecer la iniciativa, contribuyendo con planteamientos que han servido para perfeccionar el diseño del programa.

Sobre el foro de análisis realizado por el Colegio de Arquitectos en torno al Barrio Mágico, consideró positiva la participación de organismos y especialistas, al señalar que el Gobierno del Estado mantiene apertura para escuchar propuestas e incorporarlas al proyecto.

Finalmente, sostuvo que la colaboración entre autoridades, iniciativa privada y sociedad será determinante para consolidar el Barrio Mágico y convertirlo en una herramienta que contribuya a la recuperación económica y al fortalecimiento de la actividad turística y comercial de Chetumal.