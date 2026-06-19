Mara Lezama inaugura domo en Conalep Cancún III tras 18 años de espera

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CANCÚN.- Con un exhorto a los y las estudiantes del Conalep Plantel Cancún III para evitar conductas autodestructivas y a tomar decisiones responsables, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró el nuevo domo, después de una espera de más de 18 años, en beneficio de 987 alumnos y alumnas de los turnos matutino y vespertino.

A través de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) y con inversión superior a los 3.3 millones de pesos, este gobierno humanista con corazón feminista atendió una demanda histórica de la comunidad. Hoy, esta obra, que forma parte del proyecto estratégico de construcción de 1,109 domos en todo Quintana Roo, responde a una necesidad real y sentida, convirtiéndose en una mejora significativa para la vida escolar y el bienestar de las y los estudiantes.

En un ambiente festivo y acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; la secretaria de Educación, Elda Xix Euán; el director general del Conalep en el estado, Anibal Montalvo, la gobernadora Mara Lezama recorrió las instalaciones, escuchó a las y los jóvenes, para luego cortar el listón inaugural.

Previamente, en el acto protocolario, la gobernadora de Quintana Roo pidió a las chavas y chavos a tener una vida libre de violencias y de relaciones tóxicas; a fortalecer la autoestima y a no permitir que otros definan su valor personal.

“Yo les pediría que lleven una vida sin violencia, que jamás piensen que son menos, que jamás crean que otro ser humano te define. Y que llegan y te digan, fea, gorda, flaca, alta, chaparra, cuatro ojos, lo que quieran. No te definen”, les dijo Mara Lezama al expresar que ella se define con sus actos, pese a todos los calificativos y acusaciones que ha recibido.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos del consumo de alcohol y drogas, relató casos observados en la Mesa de Seguridad relacionados con delitos cometidos por personas con problemas de adicción, vinculó el consumo de sustancias con fenómenos como violencia, abuso sexual y explotación infantil e instó a los estudiantes a informarse antes de consumir cualquier sustancia.

“El que ama no lastima” citó al pedirles que en el futuro, cuando se encuentren en la calle, puedan decirle que son cirujanas, doctoras, bailarines, jugadores de fútbol, lo que quieran ser, pero inmensamente felices y sean la versión de sí mismos.

Durante el acto protocolario, Mara Lezam también estuvo acompañada de la alumna Arleth Natalia Escamilla López y el alumno Luis Alejandro González Ojeda; de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta; del secretario de Obras Públicas, José Rafael Lara Díaz; del titular de la Codeq, Jacobo Arzate Hop; del secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández; y la directora del Plantel Conalep Cancún III, Miriam Asencio Villanil.