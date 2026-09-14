Buscan sumar Bacalar al nombre del aeropuerto de Chetumal para atraer más vuelos al sur

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El Gobierno de Quintana Roo mantiene gestiones ante autoridades federales para incorporar el nombre de Bacalar al Aeropuerto Internacional de Chetumal, como parte de una estrategia que busca aumentar la visibilidad turística del sur del estado y facilitar la llegada de nuevas rutas aéreas.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa confirmó que la propuesta no consiste en eliminar el nombre de Chetumal, sino en ampliarlo para incluir a Bacalar, con el argumento de que el Pueblo Mágico tiene un importante posicionamiento turístico que podría aprovecharse en los sistemas digitales de búsqueda de vuelos y destinos.

“Más que cambiar el nombre del aeropuerto de Chetumal, es ampliarlo y agregarle la palabra Bacalar, con la finalidad de atraer más vuelos al sur del Estado, que se agregaría a los de Cozumel, Cancún y Tulum”, explicó.

La mandataria señaló que uno de los objetivos es que los viajeros que busquen Bacalar en plataformas digitales puedan identificar de manera directa la existencia de un aeropuerto cercano y las opciones disponibles para llegar al sur de Quintana Roo.

“Es un tema de competitividad, de poder decirles, además de Chetumal, que es maravilloso, cuando busquen en cualquier plataforma digital y pongan Bacalar, les salga que hay un aeropuerto”, sostuvo.

Lezama Espinosa reconoció que concretar la modificación requiere un proceso que puede prolongarse debido a que corresponde al ámbito federal, pero aseguró que las gestiones continúan.

Indicó que la anticipación resulta necesaria debido a que las aerolíneas programan con meses de antelación sus operaciones, por lo que el estado busca avanzar simultáneamente en la promoción del destino y en las negociaciones para ampliar la conectividad.

La gobernadora recordó que durante su Cuarto Informe de Gobierno llegaron a Chetumal visitantes procedentes del centro del país y aseguró que éstos mostraron interés por los atractivos turísticos de la zona sur.

Además del proyecto para incorporar Bacalar al nombre del aeropuerto, el Gobierno estatal realiza gestiones con aerolíneas para incrementar las conexiones de Chetumal con otros destinos nacionales e internacionales.

Lezama Espinosa puso como ejemplo el restablecimiento de la ruta Cancún-Los Cabos, cuya entrada en operación está prevista para el próximo 1 de diciembre a través de Viva Aerobús.

La ruta tendrá tres frecuencias semanales, los martes, jueves y domingos. La mandataria señaló además que se trabaja para fortalecer la conectividad aérea del estado mediante nuevas opciones hacia Canadá.

La estrategia forma parte de los esfuerzos del Gobierno estatal para mejorar la conectividad antes de la temporada vacacional de invierno y generar mayores flujos turísticos hacia los destinos del sur de Quintana Roo.