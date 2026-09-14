Gobierno de Estefanía Mercado y el Ejido Playa del Carmen impulsan el desarrollo económico con la inauguración de Plaza Punto Sur

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PLAYA DEL CARMEN.- Las alianzas estratégicas, la coordinación entre los sectores público y privado y la confianza en el talento local son fundamentales para que Playa del Carmen continúe creciendo y generando oportunidades, afirmó el secretario general del Ayuntamiento, Luis Herrera, durante la inauguración de la Plaza Punto Sur, a la que asistió en representación de la presidenta municipal Estefanía Mercado.

Ante integrantes del Ejido Playa del Carmen, empresarios, diputados de la XVIII Legislatura, excomisariados ejidales, expresidentes municipales y familias del núcleo ejidal, el funcionario destacó que la apertura de este nuevo espacio comercial constituye una muestra de que, aún en escenarios económicos complejos, la suma de esfuerzos permite concretar proyectos que contribuyen al desarrollo de la ciudad.

“Hoy queda por sentado que, a través de las alianzas estratégicas, del buen hacer de la política y de creer en el talento local, se pueden rendir frutos muy certeros para nuestro querido pueblo”, expresó.

Luis Herrera reconoció al Ejido Playa del Carmen como uno de los pilares que han acompañado el crecimiento de la ciudad y subrayó que la puesta en marcha de Plaza Punto Sur confirma que Playa del Carmen mantiene condiciones para atraer inversión, generar empleos y diversificar su actividad económica.

Por su parte, el presidente del Comisariado Ejidal, Cecilio Puc Sansores, señaló que la plaza representa la materialización de un proyecto que durante años fue un sueño y que hoy se convierte en una realidad al servicio de la comunidad.

“Hoy no solamente abrimos las puertas de una plaza comercial, hoy abrimos las puertas a nuevas oportunidades, a nuevos encuentros y a un futuro con mayores posibilidades para nuestras familias”, afirmó.

Explicó que Plaza Punto Sur busca convertirse en un punto de encuentro para las y los playenses, con la llegada de marcas locales, nacionales e internacionales que contribuyan a dinamizar la economía, generar empleos y fortalecer el patrimonio de los ejidatarios.

Asimismo, destacó que la diversificación económica es una de las estrategias que permiten generar nuevas oportunidades y fortalecer el patrimonio, por lo que reconoció el trabajo de la Asamblea Ejidal, excomisariados, arquitectos, ingenieros, trabajadores y autoridades que hicieron posible el proyecto.

Plaza Punto Sur está ubicada sobre la avenida 38, entre las calles 70 y 75, y cuenta con más de 4 mil 900 metros cuadrados de construcción, de los cuáles mil 85 metros cuadrados corresponden al área rentable, además de 205 metros cuadrados de terrazas exteriores techadas, una pérgola exterior de 98 metros cuadrados y más de 153 metros lineales de andadores.

El proyecto dispone de 65 cajones de estacionamiento, cuatro de ellos destinados a personas con discapacidad, además de más de mil 870 metros cuadrados de concreto estampado.

Como parte de su diseño, la plaza incorpora más de 640 metros cuadrados de vegetación y conserva e integra 11 árboles existentes en el terreno, con el objetivo de combinar el desarrollo de infraestructura con el respeto al entorno natural.

Durante el acto inaugural se reconoció también la participación de profesionales y talento local en el diseño y ejecución del proyecto, así como la colaboración de quienes han contribuido al crecimiento del Ejido Playa del Carmen.

Tras el corte del listón inaugural, autoridades y representantes ejidales dieron paso al banderazo de inicio de la segunda etapa de Plaza Punto Sur, con lo que se da continuidad a este proyecto de inversión y desarrollo económico.