Yate encalla en Mahahual; ambientalistas advierten posibles riesgos para arrecifes y especies marinas

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MAHAHUAL.- Un yate encalló frente a las costas de Mahahual y movilizó a varias embarcaciones que acudieron para auxiliar a sus ocupantes y participar en las maniobras para intentar retirar la unidad, en una zona donde organizaciones ambientales advirtieron sobre posibles riesgos para el ecosistema marino.

Proyecto AAk Mahahual informó que el incidente fue reportado a las autoridades correspondientes y pidió reforzar la vigilancia marítima para responder con mayor rapidez ante este tipo de emergencias, particularmente en áreas con presencia de arrecifes y utilizadas por turistas y habitantes para actividades recreativas.

La asociación señaló que los encallamientos pueden representar un riesgo tanto para las personas como para las formaciones coralinas y otras especies marinas, dependiendo del sitio donde quede inmovilizada la embarcación y de las condiciones en que se realicen las maniobras de rescate.

Un encallamiento ocurre cuando una embarcación queda asentada o impacta contra el lecho marino, bancos de arena, rocas o formaciones de coral, lo que impide que pueda continuar navegando por sus propios medios.

Las causas del incidente registrado frente a Mahahual no han sido determinadas y deberán establecerse mediante las revisiones correspondientes.

Proyecto AAk Mahahual advirtió que, además de los daños físicos que una embarcación podría ocasionar al fondo marino o los arrecifes, existe riesgo de contaminación en caso de producirse una fuga de combustible u otros materiales.

Hasta el momento, sin embargo, no existe información oficial que confirme algún derrame ni afectaciones específicas a los corales o a otras especies marinas como consecuencia del encallamiento.

Varias embarcaciones llegaron al sitio para apoyar a los ocupantes del yate y colaborar en las maniobras destinadas a retirar la unidad.

Tras el incidente, la organización ambiental insistió en la necesidad de incrementar la presencia de autoridades marítimas en la zona y contar con protocolos que permitan atender rápidamente los encallamientos y reducir posibles daños a bañistas, embarcaciones y al ecosistema marino de Mahahual.