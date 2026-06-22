Cancún iguala en seis meses todo el sargazo recolectado durante 2025

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CANCÚN.- Cancún alcanzó en apenas seis meses de 2026 el mismo volumen de sargazo que fue recolectado durante todo el año pasado, al registrar el retiro de 16 mil toneladas de la macroalga en sus playas, informó la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

El titular de la dependencia, Antonio de la Torre Chambe, explicó que la cifra refleja la intensidad de la actual temporada, que aún no llega a su punto máximo y podría registrar un incremento significativo durante los próximos meses.

De acuerdo con estimaciones de la Red de Monitoreo del Sargazo de Quintana Roo, entre agosto y octubre se espera un aumento de entre 25 y 30 por ciento en la llegada de la macroalga, periodo considerado como la fase más intensa de la temporada.

A diferencia de 2025, cuando algunas playas llegaron a recibir hasta 500 toneladas de sargazo en una sola jornada, este año los arribazones se han presentado de manera más constante y uniforme, lo que ha permitido mantener las labores de limpieza sin afectaciones mayores.

Actualmente, alrededor de 250 trabajadores de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y de la Dirección de Pozos y Playas participan diariamente en las tareas de recolección, apoyados por cinco unidades de maquinaria pesada.

Ante el escenario previsto para los próximos meses, el Ayuntamiento de Benito Juárez analiza la adquisición o renta de más equipo especializado y prepara jornadas masivas de limpieza en coordinación con diversas dependencias para reforzar la atención en las playas.

Por su parte, Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol) informó que el sitio de disposición final cuenta con una celda especial para el confinamiento del sargazo y actualmente recibe un promedio de 128 toneladas mensuales, volumen que podría incrementarse conforme avance la temporada.

El Caribe Mexicano atraviesa uno de los periodos con mayor presencia de sargazo de los últimos años. Diversos estudios y organismos especializados han advertido sobre la acumulación récord de la macroalga en el Atlántico, lo que mantiene altas probabilidades de recales masivos en las costas de Quintana Roo.

En este contexto, la Secretaría de Marina informó recientemente que reforzará las acciones preventivas para contener el sargazo antes de que llegue a las playas. Según datos de la dependencia, durante 2026 ya se han recolectado más de 63 mil toneladas de la macroalga en distintos puntos del estado.

La estrategia contempla ampliar los trabajos de contención mar adentro para reducir el volumen que alcanza la franja costera y disminuir las afectaciones a los principales destinos turísticos de Quintana Roo.