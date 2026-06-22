Taxistas de Mahahual denuncian presunta corrupción en entrega de nuevas concesiones y amenazan con protestas

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MAHAHUAL.- Taxistas del sindicato “Joaquín Hendricks Díaz” de Mahahual manifestaron su inconformidad por presuntas irregularidades en la asignación de nuevas concesiones de transporte público en la Costa Maya, situación que podría derivar en movilizaciones y protestas en los próximos días.

De acuerdo con los operadores, el Gobierno del Estado autorizó recientemente un paquete de 31 nuevas concesiones, las cuales, según se les informó, serían entregadas prioritariamente a choferes con más de 20 años de espera dentro del gremio.

Sin embargo, los inconformes aseguran que únicamente 12 placas, correspondientes a la numeración del 327 al 339, fueron asignadas a socios ayudantes que cumplían con los criterios establecidos. Las 19 concesiones restantes, identificadas con la numeración del 308 al 326, habrían sido entregadas de manera discrecional a personas señaladas como “recomendadas”, sin que se transparentara el proceso.

Los trabajadores responsabilizan a la dirigencia sindical encabezada por Juan Manuel Lanz de no informar quiénes fueron los beneficiarios de dichas concesiones, pese a las solicitudes realizadas durante las asambleas internas.

Ante esta situación, los llamados “martillos” advirtieron que, si no se revisan y revocan las asignaciones que consideran irregulares, emprenderán acciones de protesta en Mahahual, uno de los principales destinos turísticos del sur de Quintana Roo.

Asimismo, solicitaron la intervención del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo para que investigue el proceso de asignación, audite las concesiones otorgadas y determine si existieron anomalías en la entrega de las nuevas placas.