Denuncian presuntas irregularidades en manejo de aguas residuales de Xcaret

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PLAYA DEL CARMEN.- Trabajadores del Grupo Xcaret denunciaron presuntas deficiencias en el manejo de aguas residuales dentro de las instalaciones del parque y del complejo hotelero, situación que, aseguran, representa riesgos tanto para la salud del personal como para el medio ambiente.

De acuerdo con testimonios difundidos por trabajadores, existirían problemas en la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, además de una presunta falta de equipo adecuado para proteger al personal encargado de estas labores.

Los empleados señalaron que están expuestos de manera constante a aguas negras y residuos provenientes de habitaciones, restaurantes y otras áreas operativas, sin contar, según afirman, con las condiciones necesarias para prevenir enfermedades dermatológicas, respiratorias o gastrointestinales.

Asimismo, cuestionaron que los procesos de tratamiento cumplan plenamente con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia ambiental y sanitaria, como sostiene la empresa en sus políticas de sustentabilidad.

En un documento difundido entre trabajadores, se menciona la existencia de posibles afectaciones ambientales derivadas de la operación de las plantas de tratamiento, además de reportes sobre proliferación de moscas, contaminación en áreas verdes y presuntos impactos a especies de la zona.

Los denunciantes también refieren que algunos empleados han presentado problemas de salud, entre ellos infecciones en la piel, molestias estomacales y otras afectaciones que atribuyen a las condiciones de trabajo en estas áreas.

Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades competentes para que investiguen los señalamientos y, en su caso, verifiquen el cumplimiento de las normas de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental.

Los trabajadores solicitaron que se implementen medidas que garanticen condiciones adecuadas de higiene y seguridad laboral, así como una correcta gestión de los residuos y aguas residuales generados en las instalaciones.

Hasta el momento, Grupo Xcaret no ha emitido una postura pública respecto a estas denuncias.