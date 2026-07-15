Cañeros de Quintana Roo diversifican cultivos ante crisis del sector azucarero

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CHETUMAL.- Alrededor del 30 por ciento de los cerca de 2 mil 500 productores afiliados a la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR) ya analiza o comenzó a incursionar en actividades agrícolas y pecuarias distintas al cultivo de caña de azúcar, ante la crisis que enfrenta el sector.

El presidente de la CNPR, Benjamín Gutiérrez Reyes, señaló que la agroindustria cañera atraviesa uno de sus periodos más complicados debido a la disminución de la rentabilidad, provocada por la caída en el precio del azúcar, los efectos del cambio climático, la presencia de plagas y la reducción de apoyos al campo.

Explicó que este panorama ha llevado a numerosos productores a buscar alternativas para generar ingresos adicionales y reducir su dependencia de un solo cultivo.

Aunque la caña de azúcar continúa siendo la principal actividad agrícola en el sur de Quintana Roo y una fuente de empleo para cientos de familias, cada vez más campesinos optan por diversificar sus parcelas con otros cultivos o desarrollar proyectos relacionados con la ganadería, la apicultura y otras actividades agropecuarias.

Gutiérrez Reyes indicó que durante los últimos ciclos agrícolas los productores han enfrentado sequías prolongadas, altas temperaturas y lluvias irregulares que han afectado el rendimiento de las cosechas.

A ello se suma el incremento en los costos de producción derivado del combate a plagas, lo que reduce aún más la rentabilidad en un contexto de bajos precios del azúcar en los mercados nacional e internacional.

El dirigente lamentó que los apoyos gubernamentales destinados al campo se hayan reducido en los últimos años, por lo que consideró necesario fortalecer los programas de financiamiento, tecnificación e incorporación de nuevas tecnologías para enfrentar los efectos del cambio climático.

Subrayó que la diversificación productiva no significa abandonar el cultivo de la caña, sino complementar los ingresos de las familias rurales y brindar mayor estabilidad económica frente a las fluctuaciones del mercado y las condiciones climáticas adversas.