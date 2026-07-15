EU designa a Los Viagras y al Cártel de Juárez como organizaciones terroristas

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WASHINGTON.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y organizaciones terroristas globales especialmente designadas, medida que implica sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones para cualquier persona o empresa que mantenga relaciones con ambos grupos.

La determinación fue publicada este martes en el sitio oficial del Departamento del Tesoro y forma parte de la estrategia del gobierno estadounidense para combatir a organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico y otros delitos.

Con esta clasificación, los bienes que ambas organizaciones puedan tener bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y se prohíben transacciones con ciudadanos, empresas o instituciones de Estados Unidos. Asimismo, quienes colaboren materialmente con estos grupos podrían enfrentar sanciones previstas en la legislación antiterrorista.

Los Viagras operan principalmente en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, donde mantienen presencia en municipios como Lázaro Cárdenas, Arteaga, La Huacana y Uruapan. Las autoridades estadounidenses los señalan por actividades relacionadas con el tráfico de drogas, extorsión, secuestro y ataques armados.

El grupo forma parte de la alianza conocida como Cárteles Unidos, que disputa el control territorial en Michoacán con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por su parte, el Cártel de Juárez, también identificado por su brazo armado La Línea, mantiene operaciones en el estado de Chihuahua y en la frontera con Estados Unidos, donde disputa rutas de tráfico de drogas con otras organizaciones criminales.

Aunque su estructura se ha debilitado en los últimos años, las autoridades estadounidenses consideran que continúa siendo un actor relevante en el trasiego de narcóticos hacia territorio estadounidense.

La designación refuerza las herramientas legales y financieras del gobierno de Estados Unidos para perseguir las operaciones de ambos grupos, limitar su acceso al sistema financiero internacional y sancionar a quienes les brinden apoyo o recursos.