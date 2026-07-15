Emboscan a regidora de Tecate, Baja California; su esposo pierde la vida en el lugar

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TECATE.- La regidora de Tecate, María de Jesús Quijada, fue víctima de un ataque armado la tarde del martes mientras viajaba en compañía de su esposo y su hija por calles del municipio. La agresión dejó como saldo la muerte de su pareja, mientras que la funcionaria resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, el atentado ocurrió cuando la familia circulaba en un vehículo y fue interceptada por hombres armados que viajaban en otra unidad. Los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Como consecuencia del ataque, Jesús Pereyra, esposo de la regidora, falleció en el sitio debido a las heridas provocadas por los disparos. María de Jesús Quijada fue auxiliada por paramédicos y posteriormente trasladada a un hospital en Estados Unidos debido a la gravedad de sus lesiones. Medios locales y familiares señalaron que recibió impactos de bala en la cabeza y permanece en estado crítico.

La hija de la pareja también viajaba en el vehículo al momento de la agresión. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre su estado de salud ni si sufrió lesiones durante el atentado.

María de Jesús Quijada se desempeña como regidora del Ayuntamiento de Tecate desde 2024 por el partido Morena. Dentro del Cabildo preside las comisiones de Bienestar, Agua y Energía, así como Protección a las Infancias y Adolescencias, además de participar en otras relacionadas con gobernación, hacienda y obras públicas. Antes de asumir el cargo, fue directora del Sistema DIF municipal.