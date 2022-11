Captan a Danny Ocean ayudando a fans tras balacera en Morelia

Comparte esta Noticia

A través de un video que circula en redes sociales se puede observar el momento en el que Danny Ocean ayuda a fans a salir de la Plaza Monumental de Morelia luego de la balacera que dejó un muerto y ocho heridos.

El clip, difundido por un usuario de TikTok, se ve a los asistentes saliendo del lugar, así como a gente espantada por el suceso. Luego se observa al cantante venezolano sobre las vallas de contención con los brazos extendidos para que una joven pueda bajar de las gradas donde se encontraba con más personas. Además, se encontraba equipo técnico y de seguridad que continuó el desalojo de los jóvenes.

“¡Todavía hay balacera,Todavía hay balacera!”, se escucha decir a la joven con la voz entrecortada.

De acuerdo a los primeros reportes, un grupo armado disparó contra tripulantes de unas camionetas estacionadas a pocos metros de la Monumental de Morelia.

El hecho ocurrió casi al final del concierto del reguetonero Danny Ocean.

“No entiendo por qué suceden estas cosas si venimos con un mensaje de amor. No sé ni qué decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes, mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento por cada rincón de México”, expresó Ocean.