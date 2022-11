“Nunca había sentido tanto miedo en mi vida”: Danny Ocean luego de experimentar una balacera al final de su concierto en México. (VIDEO)

Comparte esta Noticia

El reggaetonero Danny Ocean, asegura que su amor por México no cambiará, sin importar que casi arriesga su vida al finalizar su concierto en Morelia, y es que minutos antes de que el show llegara a su fin, muy cerca del recinto se desató una lluvia de balas, que cobró la vida de al menos una persona.

Informes preliminares enviados a la redacción de Informado Caribe, indican que el ataque armado dejó un saldo total de una persona muerta y ocho personas más lesionadas, situación que conmocionó al artista venezolano.

Y es que sobre los hechos, el intérprete del famoso tema “Me rehúso”, dijo nunca haber vivido una situación así de alarmante, por lo que pidió a todos los asistentes cuidarse en todo momento, pues se sabe que la violencia en México impera en la mayoría de los Estados.

“No entiendo por qué suceden estas cosas si venimos con un mensaje de amor. No sé ni qué decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes, mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento por cada rincón de México”, expresó Ocean.

Sobre los hechos, algunos testigos aseguran que pudieron visibilizar que sujetos armados abrieron fuego contra una camioneta que se encontraba estacionada a pocos metros de la Plaza Monumental, de dicha entidad, donde, minutos antes, una más de las presentaciones del también compositor y productor.

Y es que como te informamos, el cantante se presentó hace poco en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde puso a bailar a 10 mil personas con uno de sus temas éxito, “Dembow”.

Por otro lado, el artista internacional también ha dejado ver su lado más humano en esta gira por México, pues de manera reciente algunos fanáticos le obsequiaron una playera de la Selección Mexicana, que le hizo recordar a su tierra natal, por lo que colgó un tierno mensaje en redes sociales, diciendo: “México te amo, Venezuela te extraño”, para acompañar una serie de fotos de su show en el Auditorio Nacional.

"Danny Ocean":

Porque se registró una balacera al terminar su concierto en Morelia. pic.twitter.com/TLhtEFR7BX — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 26, 2022