Capturan a una persona relacionada con cementerio clandestino en Puerto Morelos

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que, derivado de los actos de investigación realizados tras el hallazgo, el 6 de noviembre, de un cementerio clandestino en un inmueble ubicado en el poblado de Leona Vicario, municipio de Puerto Morelos, agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Homicidios detuvieron a una persona del sexo masculino posiblemente relacionada con estos hechos.

El detenido fue identificado como Ignacio Eduardo N., alias “El Compi”, quien, de acuerdo con las primeras indagatorias, podría haber participado en actividades de un grupo criminal generador de violencia en la región, así como en operaciones de narcomenudeo. Las investigaciones iniciales también lo señalan como la persona que habría gestionado la renta del rancho donde fueron localizados los restos óseos.

La detención se llevó a cabo en la supermanzana 107, sobre la calle Playa Xcalacoco, en el fraccionamiento Paraíso Maya del municipio de Benito Juárez.

Al momento de la captura le aseguraron un arma de fuego corta calibre .40, con cargador abastecido y cartuchos útiles, además de vegetal verde con características de la marihuana, así como placas vehiculares de los estados de Quintana Roo, Jalisco, Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México.

Tanto los indicios como el detenido quedaron a disposición del Ministerio Público para la debida integración de la carpeta de investigación. Dentro del plazo legal correspondiente, se determinará su situación jurídica.