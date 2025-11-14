Quintana Roo, primer Estado del país en recibir el Registro Único del Deporte para sus 11 municipios

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- En medio de una auténtica fiesta deportiva, rodeada de atletas, entrenadores, padres y madres de familia, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, encabezaron la firma de un convenio de coordinación y colaboración que permitirá fortalecer la infraestructura, la capacitación y los programas de activación física en toda la entidad.

Durante la ceremonia, realizada en el Parque de Los Gemelos, también se entregó el Registro Único del Deporte (RUD) a los 11 municipios del estado, convirtiéndose Quintana Roo en el primer estado de México en obtener este reconocimiento federal, y sumándose así de manera formal a la estrategia “Por La Paz”, que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La gobernadora Mara Lezama destacó que este acto representa “un paso histórico para el deporte quintanarroense” y fortalece la transformación social y el bienestar a través de la actividad física.

“En Quintana Roo la transformación no se promete, se construye. Y con base en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, se construye a nivel de cancha, con acciones reales que llegan a niñas, niños, jóvenes, entrenadoras, entrenadores y familias enteras que entregan alma y corazón por el deporte”, expresó Mara Lezama.

Acompañada por el director general de la CONADE, Rommel Pacheco, la Gobernadora reconoció el respaldo del Gobierno de México y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien agradeció por impulsar una visión humanista que también alcanza al deporte.

El convenio firmado con la CODEQ permitirá fortalecer la infraestructura, la capacitación y los programas de activación física en toda la entidad. Además, el RUD facilitará a los municipios el acceso a recursos federales, programas como CEDEM y Ponte Pila 2025, así como la organización de eventos nacionales e internacionales, como el Tour Mundial de Voleibol de Playa Elite 16 celebrado este año en Playa del Carmen.

Mara Lezama destacó que este gobierno humanista, con corazón feminista, ha invertido más de 392 millones de pesos en 21 obras de infraestructura deportiva, beneficiando a más de 160 mil personas, además de otorgar becas y apoyos por más de 35 millones de pesos.

Asimismo, resaltó la creación del Departamento de Deporte Adaptado, con el que Quintana Roo alcanzó un récord histórico de medallas en la Paralimpiada Nacional.

“El deporte es motor de paz, justicia social y prosperidad compartida. Cuando una niña o un niño encuentra en el deporte una oportunidad, ahí está la transformación”, subrayó la Gobernadora.

Por su parte, Rommel Pacheco reconoció todo el trabajo de Mara Lezama por el deporte, una de las primeras en acercarse a la CONADE cuando él llegó al frente de esta Comisión.

A los padres y madres de familia también los felicitó por apoyar a sus hijos en la práctica deportiva, una actividad que prefieren para la educación de las y los niños.

“En nombre de Claudia Sheinbaum estamos haciendo del deporte una herramienta social para que niños, niñas, jóvenes hagan deporte y hacer semilleros de atletas que representen a México “, dijo.

Felicitó a Mara Lezama por ser el primer estado de la República en que sus 11 municipios tienen el Registro Único del Deporte.

Por su parte, Jacobo Arzate, titular de la CODEQ, explicó que la firma de este convenio es el resultado del trabajo en equipo y la cercanía con la CONADE. “por eso con los 11 municipios del estado, trabajamos bajo una misma línea de acción y bajo un mismo objetivo, es que el deporte sea una herramienta de transformación social que crea campeones de vida”.