CCE de Chetumal lamenta cancelación de Perfect Day México y advierte impacto para el sur de Quintana Roo

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Foto de archivo

CHETUMAL.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chetumal expresó su “profunda preocupación” por la cancelación del proyecto turístico Perfect Day México, al considerar que representaba una oportunidad histórica de inversión, desarrollo económico y generación de empleos para Mahahual, Costa Maya y el sur de Quintana Roo.

A través de un comunicado, el organismo empresarial señaló que la región sur del estado enfrenta desde hace décadas rezagos en infraestructura, atracción de inversiones y oportunidades laborales, por lo que proyectos de gran escala como éste eran vistos como detonantes para diversificar la economía y mejorar la calidad de vida de miles de familias vinculadas al turismo.

“Creemos en el diálogo responsable, el análisis técnico y el equilibrio entre la protección de nuestro patrimonio natural y el progreso de nuestra gente. El sur de Quintana Roo necesita más inversión, más empleo y más oportunidades”, expuso el CCE.

Los empresarios sostuvieron que Perfect Day México no solo implicaba una inversión turística, sino también obras y acciones complementarias relacionadas con infraestructura urbana, manejo de residuos, fortalecimiento de servicios públicos, seguridad y mejoramiento del entorno comunitario.

Además, afirmaron que el proyecto estaba respaldado por estudios técnicos, procesos regulatorios y compromisos ambientales que debían evaluarse con base en evidencia científica y no únicamente desde posturas ideológicas.

El posicionamiento empresarial surge luego de la negativa de permisos ambientales que frenó el desarrollo impulsado por Royal Caribbean en Mahahual, decisión que también fue celebrada por organizaciones ambientalistas y ciudadanos que advertían posibles riesgos ecológicos y turísticos para la zona.

El CCE aclaró que respeta plenamente el derecho de colectivos y ciudadanos a expresar sus preocupaciones y defender causas ambientales; sin embargo, insistió en que el futuro del sur del estado debe construirse mediante consensos que permitan proteger el patrimonio natural sin cerrar la puerta al desarrollo económico.

“Creemos que el futuro de nuestra región debe construirse mediante el diálogo responsable, el análisis técnico y la búsqueda de equilibrios que permitan proteger nuestro invaluable patrimonio natural sin cerrar la puerta al progreso y a las oportunidades para nuestra gente”, indicó el organismo.

Finalmente, los empresarios advirtieron que la cancelación del proyecto envía una señal negativa para la confianza de inversionistas nacionales e internacionales interesados en desarrollar proyectos en el sur de Quintana Roo, aunque reiteraron que continuarán impulsando iniciativas que generen prosperidad y empleo respetando el medio ambiente.