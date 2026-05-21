Ricardo Monreal respalda freno a Perfect Day y afirma que “ganó el respeto por la naturaleza”

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CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, respaldó la decisión de frenar el megaproyecto turístico Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, al considerar que representa una muestra de respeto hacia el medio ambiente, las comunidades y el patrimonio natural del país.

A través del artículo titulado “Respeto”, publicado en sus redes sociales, el legislador afirmó que la resolución anunciada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marca una nueva ruta para el desarrollo nacional.

“La decisión anunciada por la Semarnat y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum demuestra que el país comienza a caminar hacia una ruta distinta: una en la que el crecimiento económico no esté peleado con la responsabilidad ambiental”, expresó.

Monreal sostuvo que la determinación representa “respeto por la naturaleza, respeto por la gente y las comunidades y respeto por el patrimonio ambiental que no nos pertenece solamente a nosotras y nosotros, sino también a las generaciones que vienen detrás”.

Asimismo, reconoció la postura de la mandataria federal al señalar que detrás de la negativa al proyecto existe una visión clara de protección al patrimonio natural mexicano.

“Vale la pena reconocer la sensibilidad política y ambiental de la presidenta, ya que detrás de esta decisión existe una visión clara: el patrimonio natural del pueblo mexicano no puede ponerse en riesgo, porque hay lugares donde simplemente el dinero no debe mandar”, indicó.

El diputado también destacó la participación de organizaciones ambientales, activistas, jóvenes y ciudadanos que impulsaron el debate público sobre los posibles impactos ecológicos del proyecto en Mahahual.

“Mahahual demuestra que, cuando la sociedad se involucra, puede influir en decisiones trascendentales”, afirmó.

En su posicionamiento, Monreal criticó los modelos de desarrollo impulsados durante el periodo neoliberal, al considerar que privilegiaban el crecimiento económico sobre la conservación ambiental.

Explicó que el proyecto pretendía desarrollarse sobre más de 90 hectáreas de selva y humedales en una de las zonas ecológicas más sensibles del Caribe mexicano, además de ubicarse en una comunidad pequeña que, dijo, no cuenta con capacidad ambiental ni social para soportar una presión de esa magnitud.

El legislador recordó que Mahahual forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, considerado la segunda barrera coralina más importante del planeta, hábitat de tortugas marinas, tiburones nodriza, rayas y cientos de especies.

Finalmente, sostuvo que México necesita inversión y turismo, pero bajo esquemas sostenibles y con equilibrio ambiental.

“Esta vez ganó algo más importante que un negocio multimillonario. Ganó el respeto por la vida, por la naturaleza y por la dignidad de las comunidades de esta parte del país. Y eso, en los tiempos que vivimos, también forma parte de la transformación”, concluyó.