Dejaría Rafael Marín delegación del Bienestar en Yucatán para fortalecer aspiraciones en Morena

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MÉRIDA.- Rafael Marín Mollinedo dejaría la delegación de la Secretaría de Bienestar en Yucatán para dedicarse de tiempo completo a actividades políticas en Quintana Roo, con miras a posicionarse rumbo al proceso interno de Morena para la gubernatura del estado.

De acuerdo con información difundida en círculos políticos, el funcionario federal habría tomado la decisión tras sostener una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien notificó sobre su salida del cargo que asumió apenas el pasado 14 de abril.

Marín Mollinedo, identificado como uno de los aspirantes de Morena a la candidatura por Quintana Roo, habría optado por concentrarse en trabajo territorial y actividades de posicionamiento político en la entidad, dejando atrás la delegación federal en Yucatán, donde permaneció poco más de tres semanas.

Su nombramiento como delegado de Bienestar fue oficializado durante un evento realizado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, encabezado por la secretaria federal de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en el que además participaron Servidores de la Nación de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

La llegada de Marín Mollinedo a la delegación puso fin a la vacante dejada por Rogelio Castro Vázquez, quien había renunciado al cargo a inicios de febrero.

Sin embargo, durante su breve gestión surgieron críticas en sectores políticos yucatecos por su presunta ausencia en las actividades de la dependencia, debido a que mantenía presencia constante en Quintana Roo en actividades consideradas de corte proselitista.

Hasta el momento, Rafael Marín Mollinedo no ha emitido una postura pública oficial sobre su salida de la Secretaría de Bienestar en Yucatán ni sobre sus aspiraciones políticas rumbo al proceso electoral de Quintana Roo.

Con información de Cambio22