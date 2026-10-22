CDHeQROO recibió más de mil 600 quejas durante el periodo 2025-2026; sólo emitió 13 recomendaciones

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CHETUMAL.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHeQROO) emitió 13 recomendaciones durante el periodo 2025-2026 y recibió más de mil 600 quejas contra servidores públicos, informó su presidenta, Omega Ponce Palomeque.

En entrevista, explicó que 500 expedientes permanecen en trámite: 25 corresponden a 2024, 70 a 2025 y 405 a 2026. Señaló que otros asuntos fueron resueltos mediante mecanismos alternativos, conciliaciones y gestiones, mientras que algunos eran competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Ponce Palomeque sostuvo que la diferencia entre las quejas recibidas y las que siguen abiertas responde al proceso de atención, que permitió solucionar casos durante su tramitación o canalizarlos al organismo nacional.

De las 13 recomendaciones, indicó que la mayoría se dirigió a la Fiscalía General del Estado (FGE). El Ayuntamiento de Othón P. Blanco, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Educación de Quintana Roo recibieron una cada uno.

Aunque no proporcionó cifras por institución, afirmó que la FGE, la SSC y las policías municipales de los 11 ayuntamientos encabezan las quejas, principalmente por problemas relacionados con el acceso a la justicia.

Añadió que las instituciones vinculadas con la seguridad pública y la educación también figuran entre las más señaladas. En contraste, reportó una disminución de las quejas contra el IMSS-Bienestar.

La presidenta del organismo informó que las 13 recomendaciones favorecieron a 24 víctimas, entre ellas cuatro niños y ocho mujeres.