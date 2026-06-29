Chetumal sufre “mudanza hormiga”

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La última palabra

– Construyen nueva organización de organizaciones, en busca de la representación política real del sur de Quintana Roo y el rescate del campo.

Por Jorge A. Martínez Lugo

Con el objetivo de “ponerle el cascabel al gato” este fin de semana se presentó el proyecto de una “organización de organizaciones” para defender el centro-sur de Quintana Roo en lo económico y en lo político.

Gobiernos van y vienen; en cada campaña se promete “ahora sí” el sur volverá a brillar, pero la terca realidad demuestra que el tiempo se acaba y los gobernantes abandonan la capital para ir a despachar a Cancún; hasta los pocos chetumaleños en el gabinete se van a vivir a Cancún.

La capital sufre una “mudanza hormiga”. Los tres poderes mantienen oficinas de representación en Cancún, cada vez más grandes que las propias sedes oficiales en Chetumal. Un ejemplo de esa mudanza silenciosa de Chetumal a Cancún, es el consejo de administración del TSJE que preside el magistrado verde Heyden Cebada, toda esa área, base operativa del Poder Judicial, ya despacha en Cancún.

Lo niegan reiteradamente, pero se están llevando la capital a pedazos a Cancún, coincidieron, en la reunión convocada por el ex presidente municipal de FCP, Eliseo Bahena Adame en el domicilio del ex gobernador Mario Villanueva Madrid.

Comentarios que predominaron en las intervenciones de unos cien asistentes que llegaron con sus propios recursos desde cuatro municipios: Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Othón P. Blanco y José María Morelos. Liderazgos de mujeres y hombres, varios “guardados” de la política del viejo régimen, otros jóvenes caminando las comunidades, ese Quintana Roo profundo, actuando, es inevitable y deseable en toda sociedad, lo cual habla bien de eso de la renovación generacional. “Nosotros ya pasamos, ¿pero nuestros hijos?” Hay que dejar un Quintana Roo no tan jodido para las nuevas generaciones.

SE MUERE EL CAMPO

El campo igual en el abandono, no hay una política de producción en el campo, teniendo las condiciones adecuadas para ser el alimentador del estado y atender la demanda del turismo.

La industria cañera en una severa crisis y en su peor abandono. La única fuente de activación económica del sur en peligro de desaparecer ante un gobierno que contradice su dicho con su actuar: afirma que busca la soberanía alimentaria pero abandona a las familias cañeras del sur de Quintana Roo y otros estados del país.

INSEGURIDAD

El tercer tema entre los más importantes fue el de la inseguridad, reiterarlo fue importante, pero el motivo profundo de la organización de organizaciones Fuerza Centro Sur, es luchar porque los representantes locales, municipales y federales del sur, sean para gente del sur y no de Cancún como es en la actualidad.

Junto con el reto de rescatar el campo –abandonado ante tantas necesidades y mercado que lo demanda–, el sur alza la voz y reclama representación legal y moral real para el centro sur.

Los viejos se están muriendo y los jóvenes no terminan de cuajar. En su momento no hubo formación de nuevos cuadros… El riesgo es que se está cayendo en lo mismo. Ahora tampoco lo hay. ¿No que el pueblo manda?

El priismo cayó en una escalera de reparticiones de cargos y puestos de elección a criterio de los mandamases –la política se acartonó, las dirigencias se burocratizaron y colmados de confort abandonaron el territorio electoral– lo cual contribuyó a la derrota del 2000 y luego la del 2018.

En Quintana Roo ese régimen descabezado a nivel nacional perduró hasta que en 2016 un expriista rico y corrupto, el yucateco Carlos Joaquín, sacó al PRI también corrupto del palacio de gobierno pero enseguida su propio mal gobierno provocó la mayor decepción social y fue derrotado en todas las elecciones de su gobierno.

Reunidos en la casa de Andara del ex gobernador Mario Villanueva Madrid –a quien estas reuniones lo llenan de vitalidad–, se expresaron corrientes de todo color, excluidas en los últimos sexenios, actuando ahora en un contexto diferente, donde el relevo generacional ya no es solo una voluntad, sino una inexorable realidad. ¿Podrán ponerle el cascabel al gato? Usted tiene la última palabra.