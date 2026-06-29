Morena aplaza definición de candidaturas municipales rumbo a 2027

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JOSÉ MARÍA MORELOS.- Morena mantiene su atención centrada en el proceso interno para definir a la persona que encabezará la Coordinación Estatal de la Cuarta Transformación en Quintana Roo, por lo que la selección de candidaturas para las presidencias municipales y diputaciones locales rumbo a las elecciones de 2027 aún no forma parte de la agenda inmediata del partido, señaló el morenista David Gómez Tox.

El dirigente explicó que el viernes concluyó la etapa de registro de aspirantes a la coordinación estatal. Posteriormente, se llevarán a cabo las reuniones, evaluaciones y demás procedimientos previstos en la convocatoria, con el objetivo de anunciar el resultado durante el mes de septiembre.

Indicó que únicamente después de concluir ese proceso comenzará la integración de las coordinaciones municipales y, en una fase posterior, la definición de quienes competirán por las candidaturas a las alcaldías y diputaciones locales.

“Primero se resolverá la coordinación estatal y después vendrá la integración de las coordinaciones municipales; por ahora no hay definiciones para las candidaturas locales”, afirmó.

Respecto a José María Morelos, Gómez Tox comentó que entre la militancia y simpatizantes ya circulan diversos nombres como posibles aspirantes; sin embargo, aclaró que hasta el momento ninguna persona ha sido designada oficialmente ni existe algún perfil con una candidatura asegurada.

Añadió que quienes deseen participar en el proceso interno deberán cumplir con los requisitos establecidos por Morena, entre ellos acreditar trayectoria y trabajo dentro del movimiento. Asimismo, puntualizó que los militantes que actualmente desempeñan un cargo público tendrán que apegarse a los tiempos y lineamientos fijados por el partido.

El dirigente consideró que la elección del perfil que represente a Morena en José María Morelos será un factor importante para el desempeño electoral del partido en el municipio, donde tanto la militancia como la ciudadanía siguen de cerca el desarrollo del proceso interno con miras a los comicios de 2027.

Mientras tanto, Morena continúa enfocada en la reorganización de su estructura interna, dejando para una etapa posterior la definición de las candidaturas municipales y legislativas.

Con información de El Punto sobre la i