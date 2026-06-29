Semar actualiza tarifas portuarias en Cozumel, Chetumal y otros puertos

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COZUMEL.- La Secretaría de Marina (Semar) actualizó las bases de regulación tarifaria aplicables a diversos servicios e infraestructura portuaria en distintos puertos del país, entre ellos Cozumel, Chetumal, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Punta Sam, en Quintana Roo, así como Guaymas, Sonora, y Puerto Vallarta, Jalisco.

Los ajustes fueron dados a conocer mediante dos avisos emitidos por la Dirección General de Puertos y firmados por la Capitán de Altura María Marisa Abarca Hernández, titular de esa dependencia. Las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse 20 días hábiles después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La dependencia explicó que la revisión de las tarifas respondió a solicitudes presentadas por prestadores de servicios portuarios a través de la Ventanilla de Gestión de Trámites de la Unidad de la Autoridad Marítima Nacional, mismas que posteriormente fueron autorizadas por la Dirección General de Puertos.

De acuerdo con la Semar, la autoridad portuaria tiene la facultad de establecer bases de regulación tarifaria cuando considera que no existen condiciones suficientes de competencia para garantizar un entorno adecuado en la prestación de los servicios.

Uno de los avisos corresponde a las tarifas por servicios portuarios, como maniobras, amarre y desamarre de cabos, así como lanchaje. Estas modificaciones serán aplicables en puertos de Quintana Roo, además de Guaymas y Puerto Vallarta.

El segundo aviso se refiere a las tarifas por el uso de infraestructura portuaria e incluye los recintos de Cozumel, Marina Banco Playa, Puerto Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Punta Sam y Chetumal, en Quintana Roo, además del puerto de Guaymas.

Aunque los avisos entraron en vigor el mismo día de su publicación en el DOF, las nuevas bases tarifarias comenzarán a aplicarse una vez transcurridos 20 días hábiles, conforme a lo establecido en el artículo 137 del Reglamento de la Ley de Puertos.

La Secretaría de Marina precisó que los montos específicos de cada tarifa no fueron incluidos en los avisos publicados, por lo que deberán consultarse de manera individual en el Diario Oficial de la Federación, donde cada base regulatoria se encuentra disponible por puerto y por prestador del servicio correspondiente.