Claudia Sheinbaum confirma visita a Chetumal para supervisar hospitales y proyectos del IMSS-Bienestar

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CHETUMAL.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que este viernes 16 de octubre viajará a Chetumal para supervisar proyectos de infraestructura hospitalaria y sostener una reunión de trabajo con representantes del IMSS-Bienestar, como parte de una gira que realizará durante el fin de semana por la Península de Yucatán.

Al concluir su conferencia matutina, la mandataria anunció que en las próximas horas partiría hacia la capital de Quintana Roo, donde tiene previsto revisar los avances del Hospital Materno-Infantil y de una unidad médica del sistema IMSS-Bienestar.

También sostendrá un encuentro con funcionarios de ese organismo para conocer el estado de los proyectos de construcción de consultorios que se contemplan para Quintana Roo.

Sheinbaum señaló que estas actividades forman parte de una agenda de supervisión de obras y servicios de salud, antes de continuar su recorrido por los estados vecinos.

Después de su visita a Chetumal, la presidenta se trasladará a Yucatán, donde encabezará la entrega de viviendas construidas mediante el programa federal Vivienda para el Bienestar.

Posteriormente viajará a Campeche para poner en funcionamiento el Hospital General de Ciudad del Carmen, otra de las actividades previstas durante su gira por el sureste mexicano.

De esta manera, la agenda presidencial de fin de semana comprenderá actividades relacionadas con infraestructura hospitalaria, servicios médicos y vivienda en Quintana Roo, Yucatán y Campeche.