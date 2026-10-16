Marybel Villegas abre posibilidad de buscar gubernatura de Quintana Roo por el PT en 2027

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CIUDAD DE MÉXICO.- La morenista Marybel Villegas Canché dejó abierta la posibilidad de buscar la gubernatura de Quintana Roo en 2027 bajo las siglas del Partido del Trabajo (PT), al confirmar que mantiene acercamientos con dirigentes de otras fuerzas políticas, incluido Alberto Anaya, líder nacional del partido petista.

La exaspirante a la coordinación estatal de Morena también reveló que analiza no participar en el proceso interno para elegir las coordinaciones municipales, debido a su inconformidad con las encuestas que dieron el triunfo a Eugenio “Gino” Segura.

Entrevistada en el Senado de la República, Villegas Canché señaló que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro político, pero reconoció que mantiene abiertas distintas alternativas fuera del proceso interno de Morena.

“Estamos valorando no registrarnos en la coordinación municipal, que ahorita está esa etapa, y estamos platicando con varios líderes de partidos y, pues, obviamente, con el propio Anaya. Apenas me voy a platicar con él”, declaró.

Al preguntarle directamente si contempla competir por la gubernatura mediante otro partido político, evitó confirmar esa posibilidad y aclaró que los acercamientos todavía no se han traducido en acuerdos.

“Hay pláticas que vamos a hacer. No quisiera yo comentar algo que todavía no hay, no hay nada”, respondió.

Sus declaraciones ocurren después de que desconociera los resultados del proceso interno de Morena, en el que Gino Segura fue designado coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, posición vinculada con la definición de la futura candidatura del partido a la gubernatura.

Villegas Canché reiteró sus cuestionamientos a las encuestas difundidas el 15 de septiembre, al considerar que no reflejan las preferencias políticas de los quintanarroenses.

En particular, rechazó que los estudios le atribuyeran un nivel de conocimiento de apenas cuatro por ciento, cuando cuenta con una trayectoria de casi 25 años en la actividad política.

También cuestionó la experiencia de Eugenio Segura, a quien señaló por su reciente incorporación a la política y sus antecedentes en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Ante estas inconformidades, manifestó que no tiene confianza en que las encuestas para seleccionar las coordinaciones municipales de Morena se desarrollen de manera diferente al proceso estatal.

Respecto al Partido del Trabajo, comentó que esa organización contempla realizar sus propias mediciones para definir candidaturas, aunque reconoció que desconoce el avance de ese procedimiento.

La morenista afirmó además que su partido ha perdido más de 13 puntos porcentuales de respaldo en Quintana Roo a consecuencia de las inconformidades generadas por la designación de Gino Segura. Sin embargo, no identificó la encuestadora ni presentó la metodología que sustenta esa cifra.

Villegas Canché adelantó que continuará recorriendo los municipios del estado para reunirse con militantes y simpatizantes que tampoco están conformes con los resultados de la elección interna.

Por el momento, no ha anunciado su salida de Morena ni existe una candidatura confirmada por el PT, por lo que su eventual participación en la contienda por la gubernatura de Quintana Roo permanece como una posibilidad sujeta a las conversaciones que mantiene con otras fuerzas políticas.