Convertirán antigua residencia de “El Negro” Durazo en Universidad Rosario Castellanos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la antigua residencia de Arturo Durazo Moreno, conocido como El Negro Durazo, quien fue jefe de la policía durante el gobierno de José López Portillo, será transformada en una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y una preparatoria pública, con una inversión de 150 millones de pesos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el inmueble, ubicado en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México y considerado durante décadas un símbolo de corrupción y privilegios, será destinado a la educación de jóvenes de San Andrés Totoltepec y otras comunidades cercanas.

Sheinbaum informó que ya fueron resueltos los obstáculos jurídicos que impedían aprovechar las instalaciones para fines educativos, por lo que podrán comenzar los trabajos de adecuación necesarios para habilitar los dos planteles.

La presidenta destacó que el proyecto permitirá convertir un espacio asociado con los excesos del poder político en un centro de formación académica al servicio de la población.

También recordó su vínculo con Tlalpan, demarcación que encabezó como jefa delegacional entre 2015 y 2017, y reconoció el trabajo de la actual alcaldesa, Gabriela Osorio.

Por su parte, la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Herrera, informó que la nueva sede tiene previsto iniciar actividades en 2027 y que ya se publicó la convocatoria de ingreso.

Detalló que hasta el momento se han registrado tres mil 67 aspirantes para cursar alguna de las cinco carreras que se ofrecerán: Psicología, Derecho y Criminología, Administración, Turismo y Economía.

En cuanto al bachillerato, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló que contará con al menos 20 aulas y que durante noviembre se lanzará la licitación para realizar los trabajos de adaptación del inmueble.

El objetivo, explicó, es que las instalaciones estén listas para recibir estudiantes durante el próximo ciclo escolar.

La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, destacó que será la primera sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en San Andrés Totoltepec, lo que ampliará las oportunidades de educación superior para los habitantes de los pueblos de esa zona de la capital.

Sheinbaum señaló que el proyecto forma parte de la estrategia federal para ampliar la infraestructura educativa, iniciada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador con la creación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, que actualmente cuentan con 230 sedes.

Agregó que su gobierno también impulsa la expansión de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, con la construcción de diez nuevas sedes en municipios conurbados del oriente de la Ciudad de México, donde existe una elevada demanda de espacios de educación superior.