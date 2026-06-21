CNTE paralizó casi 20 mil escuelas y dejó sin clases a más de un millón de estudiantes

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CIUDAD DE MÉXICO.- Los recientes paros y movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dejaron sin clases a cerca de 1.4 millones de estudiantes en cinco estados del país durante más de tres semanas, en la recta final del ciclo escolar 2025-2026.

De acuerdo con cifras difundidas sobre la movilización magisterial, la suspensión de actividades afectó a aproximadamente 730 mil alumnos en Oaxaca, 260 mil en Chiapas, 220 mil en Zacatecas, 117 mil en Guerrero y 54 mil en Michoacán, además del cierre de cerca de 20 mil planteles educativos.

El análisis señala que esta situación contraviene disposiciones establecidas en el Artículo Tercero Constitucional, así como diversos artículos de la Ley General de Educación y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que garantizan el acceso, permanencia y participación de los menores en el sistema educativo.

Asimismo, se destaca que varios de los estados donde la CNTE mantiene una mayor presencia registran algunos de los índices más altos de abandono escolar en nivel primaria. Según datos del INEGI con corte a 2024, Michoacán presenta una tasa de deserción de 2.2 por ciento; Guerrero, 1.7; Oaxaca y Zacatecas, 1.2 cada uno; y Chiapas, 0.8 por ciento.

En contraste, entidades como Yucatán, Quintana Roo, Nuevo León, Colima y Querétaro reportan tasas negativas de abandono escolar, lo que refleja una mayor reincorporación de estudiantes al sistema educativo.

El documento también refiere que los paros afectarían disposiciones relacionadas con el derecho a una educación de calidad, accesible e inclusiva, además de comprometer la permanencia de niñas, niños y adolescentes en las aulas.

Entre los acuerdos alcanzados tras el levantamiento del plantón en la Ciudad de México, integrantes de la CNTE señalaron haber obtenido apoyos económicos para algunas de sus secciones sindicales, mientras continúan mesas de diálogo con autoridades estatales y federales en distintas entidades del país.