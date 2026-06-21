Invertirán 14 mdp para restaurar playa en Punta Nizuc

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CANCÚN.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) analiza un proyecto de restauración de playa en Punta Nizuc que contempla una inversión de 14 millones de pesos por parte de Banca Mifel, con el objetivo de recuperar 5 mil 625 metros cuadrados de arenales y fortalecer la infraestructura turística de la zona.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) registrada bajo el folio 23QR2026T0045, la propuesta incluye la preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento de dos andadores turísticos, así como la instalación de siete asoleaderos de madera y la relocalización de arena para la recuperación de la franja costera.

El primer andador contempla estructuras sobre pilotes y secciones paralelas a la costa reforzadas con tubos de geotextil rellenos de arena. El segundo tendrá características similares y se complementará con áreas de descanso equipadas con plataformas de madera y redes suspendidas.

Para la restauración de la playa se prevé extraer aproximadamente 10 mil 500 metros cúbicos de arena de una zona marina cercana al proyecto. Según los estudios presentados, el material es compatible con las características naturales del sitio en cuanto a color, composición y granulometría.

La evaluación ambiental identifica 53 impactos potenciales derivados del proyecto. De ellos, el 60 por ciento son considerados positivos, el 7 por ciento irrelevantes y el 29 por ciento moderados, para los cuales se plantean medidas de mitigación y prevención orientadas a reducir posibles afectaciones a los ecosistemas costeros.

Los promoventes señalaron que, además de la recuperación de playa, el proyecto generará beneficios económicos mediante la contratación de mano de obra local y la adquisición de materiales y servicios durante las etapas de construcción y operación.